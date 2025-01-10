控糖產品推薦2025︱高糖飲食增心血管病風險　「水中銀」最新檢測推薦控糖保健品安全名單

▲ 高糖飲食增心血管病風險 「水中銀」最新檢測推薦控糖保健品安全名單

【控糖／功能性保健品／減澱粉／燃脂／水中銀】控糖保健品要識揀！近年越來越多人關注健康，控糖、控油和控澱粉吸收類功能性保健品極具市場需求。水中銀(國際)生物科技有限公司（下稱：水中銀）於2024年末，抽查了市面上10款與控制澱粉/糖粉/脂肪吸收或體重管理相關的保健品，進行魚胚胎毒性及功效檢測，並選出品質卓越推薦名單。

最新影片：

水中銀第50期檢測，2025年1月10日發布全球獨家「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性及控糖測試功能性保健品榜單。水中銀指出，根據本地保健食品協會最新的研究數據顯示，單是過去6個月，本港在保健食品消費高達185億港元，市場極之龐大，產品琳琅滿目，不過一般消費者難以用科學分析它們的有效性。加上有劣質的生產商誇大其產品的健康益處，品質控制欠佳，例如某些蛋白質補充劑可能含有未標示的過敏原，對敏感者造成危害；部分產品的活性有效成份含量極低，即使長期服用產品依然達不到預期效果。

有見及此，水中銀於2024年10月至12月期間，在線下平台屈臣氏、萬寧及指定銷售商店，在眾多保健品中選購了10個聲稱能阻隔澱粉、控糖及控制體重之保健品，進行功效及安全性測試，品牌包括本地和國際知名品牌，例如GNC、Otsuka大塚製藥等，並選出安全購買榜單，幫助市民在購買和食用功能性保健品時多一個科學參考。

毒性測試：半數達綠魚「品質卓越」

水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組（WHO/FAO）的指引，評估對人體的安全風險。

綠魚：「品質卓越」。產品於急性、慢性毒物檢測與及成分篩查中表現理想，消費者可以安心選購；

黃魚：「品質合格」。產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中評為合格及功效評級顯著，消費者可合併參考為選購準則；

紅魚：「有待改善」。產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中存在一項或多項未達標準，建議消費者選購時要特別謹慎。

測試結果顯示，10個樣本中有8個（80%）樣本通過轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試，評為綠魚「品質卓越」；2個（20%）樣本安全測試被評為黃魚「基本合格」。

另外，「小魚親測」樣本安全檢測結果顯示，10個樣本中僅有5個樣本顯示為綠魚「品質卓越」、其餘5個樣本為黃魚「品質合格」；是次測試未有檢測到紅魚「有待改善」。

水中銀還透過和人類致病相關基因擁有高達84%相似度的斑馬魚進行急性毒物檢測。斑馬魚能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑或植物源毒素等；而測試魚胚胎對樣本有呈現出輕度有毒物質陽性反應。本項測試結果顯示，有7個（70%）樣本評為「品質卓越」、3個（30%）為「品質合格」。

功效測試：升糖抑制率最高達98%

水中銀表示，人體內的血糖長期過高會導致肥胖、糖尿病等嚴重健康問題，因此有效控制血糖升高，並穩定血糖水平，對人體健康至關重要。而控糖/控油/阻隔碳水化合物吸收的功能性保健品，一般含有較高膳食纖維、低升糖指數或聲稱相關特定的有效成份，或有助於穩定血糖水平，減少澱粉的吸收，降低心血管疾病風險。此外，這些食品或能改善腸道健康，增強飽腹感，幫助控制食量。選擇這類產品將有助於預防慢性疾病，提高整體健康水平。

因此，水中銀透過魚胚胎控糖功效測試，評估產品樣本在調控血糖方面效果。研究設置了以下3組測試：

空白組：未進行任何處理的斑馬魚，作為基準。

模型組：通過高糖食物誘導斑馬魚進入高血糖狀態，以評估產品的控糖效果。

二甲雙胍對照組：使用二甲雙胍（Metformin HCI），一種廣泛應用於糖尿病治療的藥物，作為有效控糖的參考。

結果顯示，在10款產品中，7款具有控糖效果，但抑制率的差異較大，在降低自由糖水平方面的效率從24%至98%不等；其餘3款則未顯示效果。

另外，就價格而言，10款樣本中價格最低為港幣$5.48/餐；最高為$24.96/餐，價格相差近5倍。

3款產品高效控糖同時獲綠魚評級

在水中銀採購的10款樣本中，最後只有3款產品同時獲綠魚「品質卓越」及顯著控糖效果評價。

即睇推薦名單詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3款產品在降低自由糖水平方面的效率分別為98%（CALO-CILBY INNOMEDS）、70%（Colli-G® 懶人燃卡啫喱）及 57%（Naturo Vita 餐前截擊）。

水中銀首席執行官杜偉樑先生總結，在市面上有很多聲稱能控制體重的功能性保健品，結果顯示良莠不齊。即使測試樣本基本上符合生物毒性安全測試，但控糖功能好壞參差；希望這次透過科學數據整理出的榜單能幫助消費者選擇適合自己的產品。

同場加映：8款營養師最推介無糖飲品

TOPick記者從超市及各大便利店搜集22款無糖飲品，由營養師JC從中嚴選出8款分別含有甜味（有甜味劑）及完全不甜（無甜味劑）的無糖飲品，推介給正在減肥及需要控制血糖的人士。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

JC提醒大家，甜味劑之所以備受追捧，因其有不少好處，例如能幫助減少糖分攝取，減少蛀牙或糖尿病風險，延緩衰老；較低熱量的甜味劑有助減少熱量攝取；天然甜味劑可以控制血糖水平，還能有助發揮腸道裏的好菌，有助消化系統機能。

不過，長期攝取無糖飲品中的甜味劑，其實對身體健康仍存在不少危害。最常見甜味劑例如阿斯巴甜、三氨蔗糖（庶糖素）、甜菊醇糖苷等，多吃亦容易造成糖上癮、積聚脂肪、對甲狀腺有害，不利於腸道健康等問題。

同場加映：消委會推薦9款零糖或低糖喉糖

消委會曾檢視市面上41款喉糖，發現部分喉糖的含糖量與一般糖果無異。消委會指出，經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題；而41款喉糖中，有9款為零糖或低糖，消費者可以參考。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5