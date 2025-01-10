動漫電音節2025｜戶外動漫電音節登陸西九 一連兩天門票低至$50
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 38 分鐘前
【戶外動漫電音節/西九】全港首個戶外動漫電音嘉年華「Z+ ACGx EDM HK 2025 動漫電音節」將於2025年1月11日至12日登陸香港西九文化區「安盛X竹翠公園」，今次活動望打破傳統，將動漫、電音、Cosplay及同人文化完美融合，門票最低只需50元！
首個戶外動漫電音嘉年華 一次過滿足多個願望！
2025年首個戶外動漫電音嘉年華「Z+ ACG x EDM HK 2025」，將於西九文化區的戶外空間舉行，屆時將有來自世界各地的音樂人、偶像團體及Cosplayer，帶來電音、嘻哈、J-POP、Cosplay等精彩表演，滿足不同喜好的粉絲！如欲享受更尊貴的體驗，就可購買VIP門票進入專屬區域，享用美食美酒、舒適座位及最佳觀賞角度！活動亦特設超大型同人區，匯聚本地及海外的創意攤位，讓大家可以盡情選購心儀的動漫周邊、原創作品及手工藝品，支持偶像！
「Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節」的表演嘉賓陣容多元鼎盛，全日精彩日程為的就是讓觀眾玩得開心盡興！ 全下午時段，超過 20 隊人氣地下偶像團體將會於主舞台落力演出，晚間主舞台則變身成為搖滾電音派對！由台灣人氣 Emo Rap 代表 MARZ23、本地樂隊摩四青年、亞洲人氣 DJ MAO及引退後首度來港的DJ Konan 小宵虎南等輪番上陣傾力演出，以不同風格，帶大家進入音樂狂歡國度，刺激身上每一個感官細胞！
嘉賓陣容
表演時間表：
門票現已在KLOOK網站公開發售！門票分為日間門票（包括動漫市集及遊戲體驗區/地下偶像及Cosplay表演）及全日門票（包括動漫市集及遊戲體驗區／地下偶像及Cosplay表演／晚間動漫電音節），票價由50元至988元不等。
|「Z+ ACGxEDM HK 2025 動漫電音節」詳情
|日期：
|2025 年 1 月 11 至 12 日（星期六及日）
|時間：
13：00 - 17：30pm（動漫市集地下偶像及Cosplay表演）
18：00 - 22：00pm（電音節表演）
|地點：
|香港西九文化區「安盛X竹翠公園」
|票價：
|$50 / $488 / $688 / $988
|展覽日間票價:
展覽門票- 動漫市集及遊戲體驗區
（12歲以下兒童免費入場 , 但須由已買票的家長陪同）
|$50
全日票價:
*只有持白金通行證或VIP通行證才可進入主舞台表演區域
|白金全日通行證（門票已包括展覽門票及飲品及白金紀念品各乙份）
|$488
|VIP全日通行證（門票已包括展覽門票、小食和飲品及VIP紀念品各乙份）
|$688
|白金兩天全日通行證（門票已包括兩天展覽門票、飲品及白金紀念品各乙份）
|$688
|VIP兩天全日通行證（門票已包括兩天展覽門票、小食和飲品及VIP紀念品各乙份）
|$988
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