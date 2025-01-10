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九龍灣奪命車禍｜陳子達：關員基因中有見義勇為精神　安全是執行職務時首要關注

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發布時間： 19 分鐘前

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（海關FB截圖）

九龍灣在上周五（3日）發生致命交通意外，一名休班海關以身擋路，電單車失控撞欄，鐵騎士當場死亡，該名海關涉嫌干預汽車罪被捕。海關關長陳子達今（10日）在電台節目表示事件非常不幸，目前正在刑事調查階段，不宜評論，有信心警方會公正嚴明地調查。

陳子達表示，很多紀律部隊人員的「基因」中有見義勇為精神，相信一般人亦會「路見不平、拔刀相助」。他強調，海關於培訓過程中清楚說明，安全是首要關注，關員執行職務時，要顧及自身和其他人士的安全，亦要合法合情。

被問到會否就今次事件向關員提供相關執法指引，陳子達強調，就採取執法行動已有嚴謹培訓，包括要求任何執法行動都要考慮海關人員及其他道路使用者的安全。

事發在上周五，27歲男子駕駛電單車在九龍灣宏基街疑因逃避警方追截高速行駛，一名休班海關走出馬路企圖阻截，電單車之後撞欄，司機頭盔飛脫、當場死亡。

警方當日拘捕一名40歲男子，涉嫌干預汽車罪，現正保釋候查，警方將會徵詢律政司意見，海關表示會全力配合。

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