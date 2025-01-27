兒童哮喘惡化引致氣管重塑  醫生籲及早治療勿錯過逆轉良機

兒童哮喘在全球發病率持續上升，香港每十名兒童便有一位患哮喘1。有研究顯示，城市地區的兒童發病率高於未發展地區，這現象與城市的環境衛生的改善有密切關係，人體免疫系統因缺乏與細菌「對抗」機會，反而容易引起各種敏感症狀2。哮喘患者容易受外來致敏原和環境影響，例如油煙都會刺激氣管，令氣管收窄導致咳嗽、氣喘，嚴重會吸呼困難3。兒科專科醫生陳德仁表示，若患者沒有接受適當治療，後果可以很嚴重4，相反只要在孩童時期積極治療，病向淺中醫，哮喘也有機會可以逆轉5。

陳醫生指出，哮喘成因可分為先天和後天因素。若父母具有過敏體質，子女很大機會遺傳到敏感基因，患上哮喘的風險大為提高6。後天因素則與環境及生活習慣有關，「環境多塵埃、房間內塵蟎滋生、轉季時溫差大、小孩上學容易互相傳染細菌、學業壓力等，都是令哮喘發作的觸發點。日常生活中，一些看似平常的因素也可能誘發哮喘，例如劇烈運動、二手煙、刺激性食物的氣味、油煙、油漆的強烈氣味等都可能刺激氣管。特別注意的是，香港這個冷氣普及的城市，室內外溫差大的環境亦容易引發症狀，增加哮喘發作的風險3,7,8。」



氣管重塑變形 哮喘無法「斷尾」



哮喘是一種慢性疾症，當患者接觸到致敏原，氣管會發生炎症反應，導致氣管收窄、腫脹和分泌物增多，出現氣喘、胸翳、喘鳴、甚至呼吸困難等3,7。陳醫生指哮喘若得不到適當治療，氣管持續發炎，會引致氣管重塑，即氣管的平滑肌發生變形，「一旦發生氣管重塑，情況就難以逆轉，患者可能需要終身與哮喘相伴。因此，在症狀較輕時能及時進行治療，不僅可以避免使用更強的藥物，更能預防永久性損傷4,9。」

▲ 兒科專科醫生陳德仁強調病向淺中醫，哮喘患者及早接受適切治療，有助改善症狀。

及早治療免影響日常生活



陳醫生強調，哮喘的治療及早介入至為關鍵，醫生處方藥物能有效控制及紓緩病情，主要分為噴劑及口服兩類3，吸入性噴劑分別是氣管擴張劑10和吸入性類固醇11。氣管擴張劑可即時舒緩症狀，助收窄的氣管擴張，但沒有消炎作用10。若症狀持續發生，必須採用有減少炎症作用的藥物，吸入性類固醇有消炎作用，用於長期控制病情11， 有別於口服類固醇有系統性副作用，不可長期使用。另外，口服的Leukotriene Modifier（白三烯調節劑）是一種非類固醇藥物，亦能有效減少氣管的炎症12。陳醫生指出，兒童可能較難掌握使用吸入性藥物，或者會產生抗拒13，白三烯調節劑特別適合兒童使用，可以長期服用而相對安全12,14,15，「十二個月大的嬰兒便可以服用，可以混入米糊中，兩歲以上可以當糖果咀嚼，因藥物是帶有甜味，一般於晚上服用一次14,16,17,18。」陳醫生提到，口服藥與吸入性類固醇聯合使用，不僅可以減少類固醇的使用量，還能提高整體治療效果，有效控制哮喘症狀18。



拆解坊間對類固醇之誤解



很多家長擔心吸入性類固醇帶來副作用，陳醫生解釋，吸入性類固醇與口服類固醇有很大的區別，吸入性類固醇只有約1%會被人體吸收，而且直達氣管，不會在全身循環系統中流動19；而口服類固醇則會通過消化系統被吸收，進入全身循環。他重申，若未有及時治療哮喘，令氣管持續發炎，令氣管重塑，有機會需要服用口服類固醇20。

▲ 陳醫生提醒，日常要保持適量運動及健康飲食，強健體魄增強抵抗力，而不是「臨解抱佛腳」。

陳醫生提醒家長們，及早正視及治療，才是治療哮喘的最佳方法5。同時，改善環境及生活習慣，有助預防及減低發病率，有利哮喘「斷尾」。他建議，避開一切致敏原，「注重家居環境衛生，經常更換及用熱水清洗床單被鋪，避免放滿毛公仔和大型地氈、避免滿屋花草植物、減少接觸寵物等。另外，家人要戒煙，盡量避免太大油煙及煮辛辣食物，以免刺激到小朋友的氣管。」日常保持均衡飲食、適量運動，增強抵抗力，「有研究顯示，母乳餵養至少一年或選用低敏配方奶粉，可以降低嬰兒日後患上過敏症的機會；還有打齊預防針，因為可以預防病菌病毒，有助減低誘發哮喘的風險7,21,22,23,24,25,26。」

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

（資料由陳德仁醫生提供）

HK-SNG-110021 Dec/2024

參考文獻