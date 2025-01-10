天氣預測｜天文台發出霜凍警告　寒冷天氣警告持續生效

▲ 寒冷天氣警告持續生效，周日早上新界跌破10度，打鼓嶺更低見5度。

【天氣預測/天文台/寒冷】天文台今（10日）指，受一股強烈冬季季候風影響，未來一兩日華南沿岸早上持續寒冷，天晴乾燥，內陸地區早晚嚴寒，日夜溫差頗大。受一股強烈冬季季候風影響，周末期間（11日至12日）早上持續寒冷，市區氣溫在11度左右。今日（10日）中午氣溫16.2度，相對濕度42%。

天文台下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早在高地或新界北部可能出現地面霜。

周末新界部分地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。同時，由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。

根據分區天氣預報，周日（12日）早上7時，打鼓嶺只有5度，天水圍至將軍澳另外7個監測站氣溫亦低過10度。

▲ 天文台預測，1月12日早上7時，新界廣泛地區低於10度。

天文台又表示，隨着強烈冬季季候風在下周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量增多，氣溫稍為回升。預料一股東北季候風會在下周中後期影響廣東，天氣相當清涼，天色好轉。

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