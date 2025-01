新手媽媽｜黑澀會鬼鬼突宣布做未婚媽媽　晒BB腳仔：好好兩個心臟一起呼吸

▲ 「黑澀會」成員鬼鬼神隱半年突然宣布做媽媽,令人震驚!

【黑澀會/鬼鬼/吳映潔/新手媽媽】35歲台灣女星鬼鬼憑2005年風靡一時的綜藝節目《我愛黑澀會》而出道,當年她是最受歡迎的「黑澀會」成員之一,並一直留在演藝圈發展,不過她對上一次公開露面已是半年前,當時還聲稱單身,豈料今日無預警晒出孕照宣佈已為人母!

新手媽媽|鬼鬼突然晒孕照宣布做媽媽

鬼鬼(吳映潔)於去年6月出席活動時,自稱單身,又透露已經空窗多時,還自認零桃花:「不知道我哪裡出問題!」豈料消失半年,10日突然在社交平台宣布做媽媽,令網友震驚!

鬼鬼分享兩張照片,一張是黑白型格孕照,似是臨盆在即拍下留念,另一張則是BB腳仔,她留言謂:「讓自己慢下腳步…好好休息,好好孕育,好好兩個心臟一起呼吸著。好好記得這一切 ,好好感謝自己的勇氣,好好變成一個更勇敢的角色,好好愛妳,好好努力以後的生活,為了我們。」

新手媽媽|鬼鬼:我沒有結婚,不要再問了

鬼鬼並以英文寫道:「Welcome my love to this beautiful world. Thanks to everything and to each one of you. May my loved ones always find strength, courage, and joy with love, GEmma(歡迎我的愛人來到這個美麗的世界,願我愛的人永遠找到力量、勇氣和喜悅)」又感謝所有照顧著他們的人,指這是一場美麗又神奇的相遇,歡迎2025新角色登場。

由於消息太震撼,大家都猜測生父身份,為免引起過多揣測,鬼鬼再在限時動態留言表明未婚身份:「我沒有結婚,不要再問了」並配上鬼臉表情符號。

