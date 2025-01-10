新手媽媽｜黑澀會鬼鬼突宣布做未婚媽媽　晒BB腳仔：好好兩個心臟一起呼吸

▲ 「黑澀會」成員鬼鬼神隱半年突然宣布做媽媽，令人震驚！

【黑澀會/鬼鬼/吳映潔/新手媽媽】35歲台灣女星鬼鬼憑2005年風靡一時的綜藝節目《我愛黑澀會》而出道，當年她是最受歡迎的「黑澀會」成員之一，並一直留在演藝圈發展，不過她對上一次公開露面已是半年前，當時還聲稱單身，豈料今日無預警晒出孕照宣佈已為人母！

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新手媽媽｜鬼鬼突然晒孕照宣布做媽媽

鬼鬼（吳映潔）於去年6月出席活動時，自稱單身，又透露已經空窗多時，還自認零桃花：「不知道我哪裡出問題！」豈料消失半年，10日突然在社交平台宣布做媽媽，令網友震驚！

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鬼鬼分享兩張照片，一張是黑白型格孕照，似是臨盆在即拍下留念，另一張則是BB腳仔，她留言謂：「讓自己慢下腳步…好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著。好好記得這一切 ，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們。」

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新手媽媽｜鬼鬼：我沒有結婚，不要再問了

鬼鬼並以英文寫道：「Welcome my love to this beautiful world. Thanks to everything and to each one of you. May my loved ones always find strength, courage, and joy with love, GEmma（歡迎我的愛人來到這個美麗的世界，願我愛的人永遠找到力量、勇氣和喜悅）」又感謝所有照顧著他們的人，指這是一場美麗又神奇的相遇，歡迎2025新角色登場。

由於消息太震撼，大家都猜測生父身份，為免引起過多揣測，鬼鬼再在限時動態留言表明未婚身份：「我沒有結婚，不要再問了」並配上鬼臉表情符號。

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