  • 17°C
香港時間：2025110日 (五) 13:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康︱料流感大爆發防護中心去信全港學校　籲安排學生每日探熱

兒童健康

撰文： TOPick教育組

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

學校是流感大爆發的高危場地，防護中心呼籲學校要做好預防措施。

【流感高峰/甲型流感/探熱/流感針】本港踏入流感季節，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出一個月後踏入流感高峰期，昨日（9日）特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後需要探熱等。

最新影片：

TOPick一分鐘
名牌手袋｜林至昭分享近期至愛名牌手袋　Hermès Kelly超吸睛Goyard Tote Bag夠輕身

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早（10日）在電台表示，一個月後料流感到達高峰期，而目前本港流行的病毒株為甲型H1流感，與內地檢測的病毒株相同，他指昨日已特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後，為他們安排探熱，以識別發燒的學童。

另外發燒及出現病徵的師生也不應上學。中心同時亦提醒安老院舍提高警覺，做好感染控制措施，若發現院友出現發燒及呼吸道病徵，應實施隔離。

對於感高峰期會否延長，或甚至出現雙高峰，他則認為難以預測，但會密切監察流感情況。

點擊圖片放大
+2

流感高峰︱衞生署衞生防護中心公布168間學校，以及未確定打針日期的13間學校名單

衞生署衞生防護中心早前推出季節性流感疫苗學校外展計劃，為學童提供免費或/和資助流感疫苗接種。不過計劃推行至今，還有168間學校，以及未確定打針日期的13間學校，昨日（9日）中心罕有公布學校名單，當中包括中學、小學及幼稚園，署方呼籲有關學校的家長盡快帶子女打針。

相關新聞:

兒童流感｜至今22宗兒童重症其中3人亡　一文拆解5大呼吸道感染疾病症狀

兒童健康｜一周內兩兒童感染甲型流感死亡　拆解流感9大症狀分清甲流+乙流+新冠

傷風感冒｜天水圍5歲女童患感冒昏迷送院不治　冬季感冒預防全攻略3類人最易中招

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
12:38 2024/06/19
甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
甲型流感｜8歲稚童染流感後不治並非特別個案 港男染甲型流感短短數天不治
14:15 2024/06/27
甲型流感｜8歲稚童染流感後不治並非特別個案 港男染甲型流感短短數天不治
流感高峰｜《中年》浴室歌王6歲仔連續7日高燒入院　顏志恒兒子試用2種抗生素無效
16:13 2024/07/25
流感高峰｜《中年》浴室歌王6歲仔連續7日高燒入院　顏志恒兒子試用2種抗生素無效
流感｜10歲女童染流感引發壞死性筋膜炎　開刀8次截肢切除部分臉部
14:42 2024/09/09
流感｜10歲女童染流感引發壞死性筋膜炎　開刀8次截肢切除部分臉部
抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細+3個穴位預防
08:00 2025/01/05
抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細+3個穴位預防

你可能感興趣

甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
12:38 2024/06/19
甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
甲型流感｜8歲稚童染流感後不治並非特別個案 港男染甲型流感短短數天不治
14:15 2024/06/27
甲型流感｜8歲稚童染流感後不治並非特別個案 港男染甲型流感短短數天不治
流感高峰｜《中年》浴室歌王6歲仔連續7日高燒入院　顏志恒兒子試用2種抗生素無效
16:13 2024/07/25
流感高峰｜《中年》浴室歌王6歲仔連續7日高燒入院　顏志恒兒子試用2種抗生素無效
環境衞生 中小學教育 疫苗 兒童健康 幼稚園 院舍 衞生防護中心 衞生署 學校 發燒

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險