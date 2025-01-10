兒童健康︱料流感大爆發防護中心去信全港學校　籲安排學生每日探熱

▲ 學校是流感大爆發的高危場地，防護中心呼籲學校要做好預防措施。

【流感高峰/甲型流感/探熱/流感針】本港踏入流感季節，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出一個月後踏入流感高峰期，昨日（9日）特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後需要探熱等。

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衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早（10日）在電台表示，一個月後料流感到達高峰期，而目前本港流行的病毒株為甲型H1流感，與內地檢測的病毒株相同，他指昨日已特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後，為他們安排探熱，以識別發燒的學童。

另外發燒及出現病徵的師生也不應上學。中心同時亦提醒安老院舍提高警覺，做好感染控制措施，若發現院友出現發燒及呼吸道病徵，應實施隔離。

對於感高峰期會否延長，或甚至出現雙高峰，他則認為難以預測，但會密切監察流感情況。

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流感高峰︱衞生署衞生防護中心公布168間學校，以及未確定打針日期的13間學校名單

衞生署衞生防護中心早前推出季節性流感疫苗學校外展計劃，為學童提供免費或/和資助流感疫苗接種。不過計劃推行至今，還有168間學校，以及未確定打針日期的13間學校，昨日（9日）中心罕有公布學校名單，當中包括中學、小學及幼稚園，署方呼籲有關學校的家長盡快帶子女打針。

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