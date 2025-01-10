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北上消費｜港女花￥3000深圳美髮致禿頭　持身份證排拍片求討回公道

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

港女花￥3000深圳美髮致禿頭，持身份證排拍片求討回公道。

網絡宣傳不可輕信！近日，有港女在小紅書上傳影片，手持身份證實名舉報深圳1間網紅美髮店的，指自己看過該店髮型師影片後十分心水，花費3,000元人民幣美髮，竟慘變「禿頂」，經醫生診斷毛囊嚴重受損。

影片以「港人北上燙禿頭實名揭秘深圳皇廷不良美髮店」為題，港女以普通話控訴該間美髮店存在不良誘導港人消費、產品質量差、逃避責任等不良行為，並展示美髮店的宣傳視頻與其頭頂脫髮情況，遂呼籲港人選擇有信譽的商家或留港消費。

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北上消費｜燙髮頭皮刺痛致毛囊受損

據港女的描述，她早前瀏覽到該間美髮店「針對港人消費者的，誇大失實和高度美顏的」宣傳影片被吸引，到店美髮時才感到異常，她指在燙髮根時，「藥水竟然滲透到了我的頭皮，在加熱的過程中我感覺到了刺痛，彷彿頭皮正在被火燒」，她形容整個美髮過程是「一場災難」。

港女稱，在美髮後的數月中，藥水味仍揮之不去，十分刺鼻，隨之而來的是無止盡的脫髮，經醫生診斷為毛囊受損嚴重。最令其氣憤的是，涉世髮型師得知該情況後一直對她置之不理，店方亦不作任何回應，港女狠批「這是對所有港人顧客的割韭菜行為」。

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港女影片配文稱，燙髮、染髮及護理共花費3,000元人民幣，惟「效果還衰過唔整」，在美髮過程中她因藥水氣味難聞，已懷疑是否有問題，商家便想起承諾會為其做好頭髮護理，她便心軟同意，不料慘變脫髮。

她感嘆道：「目前找這家商家已經沒有回覆，非常無奈，請問港人北上消費太多陷阱，我該如何是好？」

北上消費｜籲港人理性、留港消費

影片最後，她呼籲港人要理性消費，「每一位港人在消費的時候，必須保持頭腦清醒，不應被這些高度美顏的視頻，和網紅打造的誇張宣傳而有所迷惑，要選擇那些真正有信譽的商家，或者留港消費。」

目前，深圳市場監督管理局已對該美髮店的違規行為立案處理。

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