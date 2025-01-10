賀年優惠︱台灣人氣曲奇品牌推新年禮盒　早鳥優惠低至67折

【新春優惠/春節送禮】台灣人氣法式曲奇品牌 ISABELLE 推出多款賀年禮盒及年糕禮券，由新上市「拉芙香榭」及「綺麗珍珠」曲奇禮盒，以至賀年禮盒「財源滾滾」及「法式曲奇(發)/(旺)」，加上多款口味的年糕禮券，為您呈獻新春「甜心派對」！K11門市及網店更尊享低至67折優惠！

多款ISABELLE皇牌曲奇禮盒亦是送禮之選。「財源滾滾」禮盒滿載豐盛曲奇甜點，包括人氣焦糖杏仁船、阿薩姆茶曲奇等。「法式曲奇（發）/（旺）」禮盒則包含甜心牛油曲奇、朱古力杏仁薄餅等多款口味，K11 門市更推出兩盒優惠價$162。此外，「華麗芳華（單層）」禮盒以多款經典口味曲奇，包括芝麻曲奇、咖啡杏仁曲奇、花生芝麻酥等，滿足不同口味喜好。

ISABELLE 同時推出新春年糕禮券，多款口味包括新出的五穀豐收小米年糕、古法薑汁年糕、人氣的抹茶紅豆麻糬年糕、豐盛伯爵茶年糕，以及經典的櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕及宮廷紅棗蓉年糕，款款真材實料，香港製造，送禮自用皆宜。

禮券早鳥優惠價每張$148（原價$215），優惠期至2025年1月10日。禮券可於 ISABELLE Pop-up Store、 ISABELLE eShop及HKTVmall購買。現貨年糕亦已開售：蘿蔔糕由1月18日至31日供應；其他口味的年糕則由1月13日至31日供應，每盒$175；現貨可在K11期間限定店購買。凡購ISABELLE任何產品，即可以$135換購賀年糕點禮券（每張價值$215），優惠期至2025年1月10日。

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即日起至2025年2月28日，ISABELLE期間限定K11店＊尊享優惠曲奇禮盒正價產品低至67折，「發、旺」$86/盒, $162/2盒；於eShop訂購正價貨品可享低至67折，全店購買折實滿$1200享免費送貨服務（新年最後送貨日為1月22日）。

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