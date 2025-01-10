三代同堂｜陳曼娜享天倫樂混血孫女搶鏡　億萬奶奶跟外籍新抱融洽以鑽鏈相贈

▲ 陳曼娜（Manna姐）三代同堂飯聚，混血孫女可愛樣曝光。

【陳曼娜/育兒/學霸】資深演員陳曼娜（Manna姐）靠投資致富外，這位「億萬富婆」亦育兒持家有道，近年Manna姐只是間中客串劇集，生活上養尊處優，享兒孫福。

日前（1月9日）陳曼娜於社交網分享跟親友飯聚照片，除了胡楓、黃百嗚及林建明外，Manna姐的大仔Allen、外籍媳婦以及孫女Eleanor也在場，似乎特意由美國返港跟媽媽一起過新年。

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億萬奶奶陳曼娜｜子女孝順苦盡甘來

當中Manna姐寫道：「感謝主！外國兒子一家回來共享天倫之樂，好友知己極開心共聚一堂！並慶賀百鳴哥哥獲得亞太影展，亞太最傑出電影人榮譽大獎！另外最新電影《誤判》在上映，可喜可賀！」快將5歲的混血孫女Eleanor樣貌標緻如小美人。

單親媽媽Manna姐可說苦盡甘來，離婚後獨力撫養一對仔女，憑著自己努力學習投資，撫養他們成材。而一對子女更品學兼優，女兒畢業於美國耶魯大學成為牙醫博士，兒子就畢業於美國史丹福及哈佛大學，於美國從事心藏移植外科醫生，連陳曼娜也說：「我很感恩有一對很聽話、很孝順的子女。」

▲ 陳曼娜（Manna姐）為娛圈富婆。（取自Facebook）

億萬奶奶陳曼娜｜送鑽鏈給外籍新抱

2020年，Manna姐的外籍新抱Amy誕下女兒，Amy分娩後向奶奶請教坐月宜忌，連Manna姐也大讚新抱懂得尊重中國傳統，Manna姐更送贈鑽石鏈給孫女和新抱，果然是廿四孝嫲嫲。

Manna姐不但未有對新抱諸多批評，更懂得欣賞對方，因而婆媳相處融洽。她曾受訪問大談諸多挑剔相處之道，她認為若婆媳不和，主要問題是出於兒子，只因Manna姐認為新抱多以老公為先，若老公不懂愛惜父母，新抱亦會跟隨。

幸而Manna姐一對仔女很孝順，無論她做任何事情，兒子都予以支持，由於兒子永遠將她放重要位置，故她不用擔心兒子因結婚有所改變，儘管兒子娶外國人，Manna姐認為只要他喜歡，作為媽媽一定會支持。

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