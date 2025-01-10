  • 17°C
香港時間：2025110日 (五) 15:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三代同堂｜陳曼娜享天倫樂混血孫女搶鏡　億萬奶奶跟外籍新抱融洽以鑽鏈相贈

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳曼娜（Manna姐）三代同堂飯聚，混血孫女可愛樣曝光。

【陳曼娜/育兒/學霸】資深演員陳曼娜（Manna姐）靠投資致富外，這位「億萬富婆」亦育兒持家有道，近年Manna姐只是間中客串劇集，生活上養尊處優，享兒孫福。

日前（1月9日）陳曼娜於社交網分享跟親友飯聚照片，除了胡楓、黃百嗚及林建明外，Manna姐的大仔Allen、外籍媳婦以及孫女Eleanor也在場，似乎特意由美國返港跟媽媽一起過新年。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

TOPick一分鐘
名牌手袋｜林至昭分享近期至愛名牌手袋　Hermès Kelly超吸睛Goyard Tote Bag夠輕身

億萬奶奶陳曼娜｜子女孝順苦盡甘來

當中Manna姐寫道：「感謝主！外國兒子一家回來共享天倫之樂，好友知己極開心共聚一堂！並慶賀百鳴哥哥獲得亞太影展，亞太最傑出電影人榮譽大獎！另外最新電影《誤判》在上映，可喜可賀！」快將5歲的混血孫女Eleanor樣貌標緻如小美人。

單親媽媽Manna姐可說苦盡甘來，離婚後獨力撫養一對仔女，憑著自己努力學習投資，撫養他們成材。而一對子女更品學兼優，女兒畢業於美國耶魯大學成為牙醫博士，兒子就畢業於美國史丹福及哈佛大學，於美國從事心藏移植外科醫生，連陳曼娜也說：「我很感恩有一對很聽話、很孝順的子女。」

陳曼娜（Manna姐）為娛圈富婆。（取自Facebook）

億萬奶奶陳曼娜｜送鑽鏈給外籍新抱

2020年，Manna姐的外籍新抱Amy誕下女兒，Amy分娩後向奶奶請教坐月宜忌，連Manna姐也大讚新抱懂得尊重中國傳統，Manna姐更送贈鑽石鏈給孫女和新抱，果然是廿四孝嫲嫲。

Manna姐不但未有對新抱諸多批評，更懂得欣賞對方，因而婆媳相處融洽。她曾受訪問大談諸多挑剔相處之道，她認為若婆媳不和，主要問題是出於兒子，只因Manna姐認為新抱多以老公為先，若老公不懂愛惜父母，新抱亦會跟隨。

幸而Manna姐一對仔女很孝順，無論她做任何事情，兒子都予以支持，由於兒子永遠將她放重要位置，故她不用擔心兒子因結婚有所改變，儘管兒子娶外國人，Manna姐認為只要他喜歡，作為媽媽一定會支持。

點擊圖片放大
+8
+7

相關報道：

明星育兒︱億萬嫲嫲陳曼娜豪宅為孫女慶生　零壓力育兒法培育學霸仔女

高學歷靚媽｜呂慧儀忙為兒子升中選校　3招提升專注力母子「比賽」做功課

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

明星育兒︱15歲吳費曼突改名貼爸爸「遺照」　吳鎮宇動怒用86字公開教仔：要教育一下
16:38 2024/04/10
明星育兒︱15歲吳費曼突改名貼爸爸「遺照」　吳鎮宇動怒用86字公開教仔：要教育一下
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
19:16 2024/03/08
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
19:25 2024/09/03
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育

你可能感興趣

明星育兒︱15歲吳費曼突改名貼爸爸「遺照」　吳鎮宇動怒用86字公開教仔：要教育一下
16:38 2024/04/10
明星育兒︱15歲吳費曼突改名貼爸爸「遺照」　吳鎮宇動怒用86字公開教仔：要教育一下
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
19:16 2024/03/08
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
19:25 2024/09/03
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
家庭關係 爸媽心聲 陳曼娜 哈佛大學 耶魯大學 演員

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險