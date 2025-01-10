胃癌｜邵家臻不敵胃癌病逝　一文看清如何自測胃癌症狀

▲ 胃癌是本港第六大常見癌症，惟早期症狀不明顯，與胃病的症狀大致相似，發病求醫時多屬晚期。（資料圖片）

【邵家臻 / 議員 / 胃癌】前社福界議員邵家臻因胃癌惡化，今日（10日）凌晨離世，終年55歲。邵家臻曾在個人社交網站透露，去年10月初感到腸胃不適，檢查發現是胃癌，需接受手術切除半個胃及附近淋巴組織。

他之後繼續接受治療，上月再入院，今年初開始要插鼻胃喉。

邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝 終年55歲

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胃癌｜本港10大癌症殺手之一

胃癌作為本港10大癌症殺手之一，當中以男性患者佔多，成因一般被指與飲食習慣有關，惟早期症狀不明顯，與胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍等胃病的症狀大致相似，加上症狀表現並不一定持續，有可能間歇性發作，故很容易被患者忽視，發病求醫時多屬晚期，易錯失最佳治療時機。

根據香港癌性資料統計中心的資料，在2022年，胃癌是本港第六大常見癌症，有1,272宗新症，當中720宗是男性，佔整體近6成。

死亡人數有634人，男性佔380人。其確切成因至今未明，較常見於東亞地區，例如日本、韓國、中國等地，有指與當地的飲食習慣有關，例如經常進食醃製食物、高鹽食物、加工肉類（如香腸、火腿、午餐肉、臘腸等）、多肉少菜、飲酒過量、吸煙等。此外，壓力、經常熬夜等不良生活習慣導致胃酸失調，過重、肥胖、家族有相關病史亦是高危因素。

胃癌發展可以非常迅速，患者可於3至6個月内，由第一期惡化至第二期及更後期，其5年存活率亦會因而由7至8成，急降至3至4成。若癌細胞經已擴散，例如最常見擴散到附近淋巴腺，即病情已踏入第三至第四期，患者的5年存活率僅5% 至10%。

5招自測胃癌症狀 及早發現盡快求醫

1. 長期胃痛胃潰瘍

胃癌早期只是胃潰瘍或十二指腸潰瘍，多數患者會當一般胃病或消化不良處理。當胃部管道阻塞時，讓食物無法到達胃部，患者才會有明顯症狀察覺。因此多數患者在確診胃癌時，已經是第三期或以上，癌細胞也已經擴散。當臨床上患者都等到「吃不下」才去尋求治療，已屬於晚期。

2. 上腹部脹氣、疼痛

多數胃癌來自胃潰瘍，常會出現上腹疼痛、脹氣，或因為潰瘍或胃癌導致腸胃蠕動不佳，容易產生脹氣問題，甚至造成胃出口堵塞。

3. 噁心，反胃

嘔吐偶爾會有噁心嘔吐現象，或有酸水溢出如胃食道逆流。

4. 貧血

胃癌令消化吸收出現問題，胃癌本身就是一種慢性出血，時間久了就會引發貧血。而惡性貧血也會導致胃癌，因胃無法生產得維他命B12吸收的物質，長期缺乏導致惡性貧血的人有1至12%會發生胃癌。

5. 出現血便或黑便

若出現如血便或黑便、體形消瘦，已屬較嚴重症狀，應立即就醫。

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預防勝於治療 切勿諱疾忌醫

要預防胃癌，在生活中就要注意飲食，減低患上胃癌的風險。建議市民戒煙及減少酒精攝取，並減少進食高鹽食物，避免加工及醃製食品如香腸、火腿、午餐肉、鹹魚、臘腸等，濃味的食品也不宜過量。

日常飲食應多吃新鮮蔬菜、水果，包括十字花科蔬菜，如西蘭花，芥蘭，椰菜花等含有抗癌物質，有助分解體內的致癌物質。若自行煮食，選用蒸和焗的方式等健康烹調方法，避免高溫煎、炸、燒烤或煙燻方式烹調食物，切忌暴飲暴食，配合恆常運動，以維持健康體重。

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