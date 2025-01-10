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網絡熱話｜59歲周星馳愛將撐拐杖睇劉德華演唱會　老態龍鍾撞樣盧海鵬震驚網民

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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現年59歲的谷德昭近日現身劉德華演唱會，但就被網民指出老態龍鍾、撞樣盧海鵬。

【谷德昭／衰老／周星馳／劉德華】現年59歲的谷德昭，曾與周星馳合作演出《食神》、《唐伯虎點秋香》等作品，「唐牛」、「對穿腸」等經典角色成為不少觀眾的集體回憶。近日他現身紅館欣賞劉德華演唱會，卻被發現撐著枴杖助行，震驚網民。

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谷德昭是香港著名導演、編劇兼演員，近年以主持工作為主，在ViuTV節目《爆谷一周》中訪問不少圈中名人，偶爾亦會在電影及劇集中客串演出。

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最近天王劉德華闊別6年後重踏紅館舞台開演唱會，吸引一眾名人明星前往捧場，當中亦包括谷德昭。有網民在社交平台上分享谷德昭當晚在會場外的影片，並留言寫道：「這是哪位大佬去看 #劉德華演唱會，有知道的嗎？」從影片可見，谷德昭身穿格仔恤衫、背心外套，頭戴畫家帽及黑框眼鏡，但就難掩一頭白髮及滿臉白鬚。

判若兩人｜撞樣盧海鵬震驚網民

谷德昭步入紅館前手持拐杖，雖然步速並不算慢，但似乎仍有點一拐一拐，上半身亦稍微向前傾，未能挺直腰板，看起來一下子老了不少。

不少網民見到谷德昭的狀態都十分震驚，紛紛留言「谷德昭怎麼搞成這樣」、「谷德昭呀？老態龍鍾等我以為盧海鵬添！」、「未打開時我都以為係盧海鵬」、「我以為何伯添」、「他怎麼啦？感覺老態龍鍾了，可愛的唐牛哪去了」。亦有人認為谷德昭雖然拄著拐杖，但實際上仍走得挺快，不明白為何需要用拐杖，其他網民就回覆：「估計是輔助一下，讓雙腿不用受這麼重。」

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生死教育｜與蔡瀾大談生死

谷德昭早前曾請來被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾接受訪問，兩人更大談生死話題。節目播出後，他在Instagram分享記錄感受，笑指自己表現緊張、似中學生：「蔡San是我的人生導師，我從中學開始閱讀他的文字，一點一滴地薰陶着我，啟發了我的愛情觀、人生觀、世界觀。蔡San正過着如神仙般閒雲野鶴的生活，肯抽出時間上《爆谷》，我只怕待慢，故有些像中學生見老師般的笨拙，大家請見諒。」

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之後他又加碼分享，因節目時長所限而被逼刪走的內容，透露自己曾詢問蔡瀾面對疾病時是否恐懼，對方就笑指自己比較怕窮。而近年谷德昭被指消瘦不少，加上兩鬢花白，甚至連聲音亦出現變化，一度因此被傳患上甲狀腺病，不過他就澄清自己沒有患病，純粹是為了健康而減肥。

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