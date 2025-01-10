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冬天保暖｜日本節目教4大保暖冷知識　暖風機放1位置越開越凍　冬天洗澡錯次序易猝死？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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日本節目教4大保暖冷知識，暖風機放錯位越用越凍！

近日香港天氣驟降，天文台預測市區氣溫最低跌至12°C。面對嚴寒，不少人都會使用暖爐，有日本節目曾教授4個寒冬必學冷知識，包括暖爐擺放位置、洗澡順序等，可以有效保暖之外，更可避免發生家居意外！

冬天保暖｜天文台九天天氣預報

天文台預測，周末市區氣溫跌至約11度。

冬天保暖｜日本節目分享4大寒冬冷知識

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》不時介紹生活冷知識，早前就講解了4個寒冬必學小知識，例如在家開暖爐時的正確擺放位置，改變睡姿可以避免咳嗽驚醒，以及洗澡順序避免休克等，往下即睇4個寒冬冷知識！

冬天保暖｜1.暖爐擺放位置

寒冷天氣下，不少人都會使用暖爐和暖風機來保暖，但大家又有沒有擺錯位置？原來暖爐的正確擺放位置是放在靠窗位，如果放在房中央，暖爐釋放的熱力會混合由外面來進來的冷空氣，降低保暖效果之餘，更會越用越冷。若是放在窗邊附近，暖爐釋放的熱力可以阻隔外來冷空氣，大大提升保暖效果，房間也能夠更均勻地變暖。

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冬天保暖｜2.洗澡順序

在日本，於浴室的意外死亡個案遠超交通意外的死亡個案，大部分的死亡原因，都是由於劇烈的溫度反差造成的熱休克（Heat Shock）所致，所以冬天洗澡時，建議由手腳部分開始，盡量遠離心臟的地方會更好，該做法可讓四肢血液更易回到心臟，有效預防出現熱休克，避免家居意外發生。

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冬天保暖｜3.冬天睡姿避半夜咳嗽

冬天睡覺時，大家有沒有試過因為喉嚨痕癢咳嗽，導致半夜「扎醒」？日本的鈴木醫生建議，可以嘗試側身睡，以減少因口水和鼻水倒流，避免刺激氣管導致咳嗽，因此相較仰睡，側身睡可減少半夜咳嗽的機會。

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冬天保暖｜4.蛀牙

由於冬天天氣乾燥，口水分泌減少，使口腔防禦力下降，細菌容易入侵形成蛀牙。要預防蛀牙，除了要定期做牙科檢查外，還要記得多飲水，增加口水分泌，防止口臭和蛀牙。

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同場加映：暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖

只有一個暖包切勿亂貼或握在手，醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖。

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖。點擊圖片即睇詳情：

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