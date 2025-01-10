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保華財困｜網傳通告指資金流出現問題　拖欠12月薪金

社會

發布時間： 17 分鐘前

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保華建業負責的地盤過往發生過追討欠薪事件。（香港建造業總工會Facebook圖片）

網上流傳保華建業向全體員工發出的一則通告，指處理現金流的問題成效未如理想，故延誤支付12月份的薪金。而保華建業數月前已陷入財困，近月接連捲入欠薪風波，其下的粉嶺百和路房協和科大學生宿舍工程地盤先後有工人拉橫額追討欠薪。

員工通告表示，該公司嘗試盡最大努力解決現金流的問題，亦積極與潛在投資者磋商，以圖暫緩所有債權人的行動，但成效未如理想。「十二月份薪金支付故此稍有延誤，但仍可望於日內分批發放。」通告指該公司現時仍繼續與所有潛在投資者商討，尋求解決方法，公司亦已積極為受影響員工嘗試尋找新僱主以提供新的聘用合约。

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工會：部分工友已陸續收到薪金

香港建造業總工會理事長周思傑表示，目前知道部分工友已陸續收到薪金，暫時沒有工人要告保華建業，都等待出糧。他透露曾有公司與保華建業磋商接手問題，但保華建業欠債太多，最後未成事。

積金局發言人回覆，根據積金局的資料，保華建業未有拖欠強積金供款，積金局亦未有收到員工的相關投訴。至於2024年12月份的強積金供款，有關供款日為2025年1月10日（今日），積金局會繼續密切監察供款情況。

近月來保華建業發生過多宗欠薪，又或未能找尾數事件。去年（2024年）9月時，遭供應商入稟追1072萬，以追討購買鋼筋餘款和申請清盤。10月，科大學生宿舍工程地盤有工人拉橫額追討欠薪，工會指大判保華建業拖欠款項超過6,000萬元。同月，有多名工人在粉嶺百和路欣盛里一個房協地盤追薪，拉白布抗議聲稱被大判「保華建業」拖欠約200萬元租機費及薪金。

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