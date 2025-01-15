新年優惠｜可口可樂推出新春限定「煙花祝福罐」　大抽獎贏遊船河睇煙花+歎盆菜/$2000超市禮券

▲ 可口可樂推出新春限定「煙花祝福罐」，大抽獎贏遊船河睇煙花+歎盆菜/$2000超市禮券。（有關機構提供）

【農曆新年優惠/可口可樂】農曆新年，最重要莫過於與摯愛親朋共享時光。可口可樂特別推出佳節版「煙花祝福罐」，以煙花綻放圖案傳遞新年祝褔；消費者更可參加「一開激爽 綻放新年賞」大抽獎賀新歲，有機會贏得限定體驗「可口可樂®煙花盆菜遊船賀」，與親朋好友在大年初二登上可口可樂主題特色遊船，在璀璨的維港煙花下享用豐盛盆菜宴。應節禮品還包括極具收藏價值的可口可樂紅卡連同價值2,000元的超市禮券等，超過7000份賀年禮品！

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可口可樂｜「煙花祝福罐」農曆年限定登場

為迎接新一年，可口可樂推出佳節版「煙花祝福罐」，以充滿喜慶的煙花祝福主題迎接新春。煙花圖案金光炫麗多彩，象徵繁花似錦的新年祝願，細看便會發現煙花暗藏可口可樂經典弧形玻璃瓶。「煙花祝福罐」4款獨特的煙花圖案，分別配上「吉祥如意」、「時來運轉」、「五福臨門」及「富貴有餘」祝福語，為農曆新年添上好意頭。

可口可樂及零糖可口可樂全系列罐裝包括200毫升迷你罐、330毫升罐及330毫升高罐，均會換上全新「煙花祝福罐」迎新歲；4 罐、6罐及8罐的佳節限定紙盒包裝亦加添煙花元素，綻放團聚歡樂氣氛。

可口可樂｜賀年大抽獎限定體驗「煙花盆菜遊船賀」

可口可樂推出重磅賀年活動「一開激爽 綻放新年賞」大抽獎賀新歲，即日起至2月13日期間，凡購買指定可口可樂公司金蓋 / 金拉環產品，掃描產品金蓋或金拉環內的QR Code，或輸入登記碼，即可參加抽獎，即時揭曉結果，有機會贏取超過7,000份新年激賞獎品。

「綻放新年賞」活動分兩期舉行（第一期：2025年1月1日至1月20日；第二期：2025年1月21日至2月14日），第一期限定體驗「可口可樂煙花盆菜遊船賀」將向10名得獎者送上獨特船上新年體驗，每位得獎者可邀請4位親友，一同於大年初二（2025年1月30日）登上可口可樂主題特色遊船，享用豐盛的盆菜宴，於維港夜空下欣賞絢麗煙花。

▲ 可口可樂推出新春限定「煙花祝福罐」，大抽獎贏遊船河睇煙花+歎盆菜/$2000超市禮券。（有關機構提供） ▼ 點擊圖片放大

可口可樂｜頭獎送珍藏版紅卡+$2000超市禮券

頭獎為限量可口可樂珍藏版紅卡，是可口可樂迷絕不能錯過的珍藏紀念品，每張紅卡附送價值2,000元的超市禮券。其他應節當紅禮品，包括可口可樂歡聚雙享料理鍋，一次過滿足打邊爐及燒烤雙重願望；印上品牌標誌紅色可口可樂歡聚毛毯，為冬日送上最溫暖貼心的陪伴。此外，還有過千張便利店電子現金券，4,000罐可口可樂等豐富賀禮大放送，今年新春與親友共度歡聚時刻。

「一開激爽 綻放新年賞」獎品 第一期限定體驗：「可口可樂」煙花盆菜遊船賀（價值港幣 5,000 元） 10名

(只限第1期) 頭獎：價值 HK$2,000超級市場禮券及可口可樂®紅卡1張 (可口可樂®紅卡只供收藏用途) 每期10名

共20名 二獎：可口可樂®歡聚雙享料理鍋1個（價值港幣380元） 每期50名

共100名 三獎：可口可樂®歡聚毛毯1張（價值港幣 88 元） 每期100名

共200名 四獎： 7-Eleven便利店港幣10元電子現金券 每期250名

共500名 五獎：可口可樂®/ 無糖可口可樂®汽水330毫升1罐（價值港幣6元）

(只適用於指定可口可樂®自動售賣機換領） 每期2,000 名 共4,000名 六獎：OK便利店指定「可口可樂」產品港幣2元電子現金券 每期1,375 名 共2,750名 七獎：香港太古可口可樂eShop網上購物平台港幣40元禮券

(只適用於港幣299元以上的香港太古可口可樂eShop網上購物平台訂單) 無限量

可口可樂｜聯乘太古城中心《LIVE HAPPY 快樂 CHEERS! 》

在新春佳節，可口可樂與太古城中心攜手呈獻《LIVE HAPPY快樂CHEERS! 》活動，於2025年1月16日隆重揭幕，現場設有6 大打卡及互動區域，包括與親友於裝滿可口可樂® 的巨型雪櫃造型 照片館內合影，獲取笑面迎人的專屬揮春；在餐廳座位以可口可樂罐碰杯，觸發投射煙花圖案， 為相聚一刻錦上添花；又可到以可口可樂膠箱及經典汽水玻璃樽拼砌而成的大型打卡裝置自拍。 歡迎你與親朋好友蒞臨這個快樂聚腳點，一起迎接蛇年！

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