驅寒方法︱寒冷天氣警告生效周末市區跌破12度　中醫師教2招驅寒防風濕關節痛

▲ 寒冷天氣警告生效周末市區跌破12度 中醫師教2招驅寒防風濕關節痛

最新影片：

濕凍至關節痛加劇

香港位處嶺南地區，冬季以「濕冷」著稱。好多朋友會發現自己的關節疼痛加劇，因為寒冷潮濕的天氣容易引發或加重關節不適。中醫理論中，關節痛常被歸類為「風濕痺痛」，這種情況需要從「寒」、「濕」、「風」三個方面進行調理與治療。

風濕痺痛成因如下：

寒邪侵襲：香港每逢氣溫驟降，寒邪侵入體內，導致經絡不通，氣血循環受阻，出現關節痛。

濕氣重：濕氣重的環境也會影響關節，濕邪與寒邪結合，容易導致關節腫脹、疼痛。

氣血虧虛：長期的疲勞、缺乏運動及不良飲食習慣，可能導致氣血不足，無法滋養關節，進而引起疼痛。

中醫的治療方法

1. 針灸：針灸可以促進血液循環，疏通經絡，減少炎症反應，改善局部組織營養，對於風濕痺痛有良好的療效。

2. 艾灸：艾灸作為中醫的一種傳統療法，通過艾草的燃燒釋放熱量，有效驅散體內的寒氣和濕氣，減少痛症的發作。

3. 中藥調理：根據辯證，可選用一些具有祛寒、除濕、通經活血作用的中藥，如：

桂枝：溫經散寒，適合寒邪引起的關節痛。

當歸：補血活血，適合氣血虧虛導致的關節不適。

防風：祛風散寒，適合因風邪引起的痛症。

4. 推拿：中醫推拿能夠有效舒緩肌肉緊張，改善局部血液循環，透過特定的手法疏通經絡，解除經絡的阻塞，恢復正常的功能，減輕風濕引起的疼痛感。

1款泡腳水+1款湯水 驅寒防風濕

大家可通過日常浸腳和飲用湯水，來達到預防保健的效果。推薦大家：

1. 生薑花椒泡腳水

生薑和花椒都是常用的中藥材，具有很好的散寒祛濕和活血通絡的功效。生薑有很強的暖身作用，能夠促進血液循環，幫助身體驅散寒氣。而花椒含有的揮發油具有抗菌和消炎的作用，可以改善因濕氣引起的關節痛。

浸腳的過程中，熱水的溫度能夠擴張血管，加速血液循環，進一步改善身體的微循環，減少疼痛感。泡腳水配方步驟如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2. 赤小豆扁豆茯苓紅蘿蔔湯（四人份量）

此湯水以對於風濕引起的關節痺痛效果較佳，是一道營養豐富的湯品，適合用於改善體內濕氣改善痛症。食療如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

關節痛不僅影響生活品質，也可能是潛在健康問題的信號。中醫強調整體觀，通過調理氣血、疏通經絡、祛除寒濕來改善症狀。若症狀持續或加重，建議儘早求醫，尋求專業的診斷與治療。希望每位朋友在寒冷的季節中，能夠保持身體的舒適與健康。

內容獲「腱活堂」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5