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換新鈔2025｜銀行換新鈔封利是懶人包　1月14起中銀/渣打/滙豐有得換【附換領詳情】

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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又係時候去銀行換新鈔！大家預備今年派多少利是呢？

【換新鈔2025/封利是/農曆新年】農曆新年快到，相信很多人都會換新鈔來封利是，象徵煥然一新、新年新氣象。金管局日前宣布，滙豐銀行渣打銀行中國銀行（香港）將於1月14日至28日提供新鈔兌換服務。為了更方便市民兌換新鈔，除現場排隊外，今年還增設了網上預約，即睇詳情！

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每逢農曆年前，不少人都會去銀行換新鈔封利是，今年滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）由1月14日至28日提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。「迎新鈔」並非全新鈔票，但仍然保持新淨，也適合用作封利是。

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換新鈔2025｜三間銀行換鈔措施

此外，為了更方便市民，今年三間銀行還特別增設網上預約兌換服務，不過截至1月9日，三間銀行的新鈔網上預約服務已額滿，可見反應熱烈，如果市民想換新鈔，就要到現場。

三間換鈔銀行還會實施以下措施，以便市民更有效率兌換新鈔。

  • 1. 延長營業時間：提供換鈔服務的首三日（1月14日至16日），提早營業至早上8時，並安排額外營業時段（早上8時至9時），專門提供換鈔服務。
  • 2. 網上預約服務：即日起，市民可於網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務。
  • 3. 實施人流管理措施：銀行將實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及進行分流。

換新鈔2025｜滙豐銀行安排

滙豐銀行於1月14至20日期間，將再次推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，提供港幣20元及50元「迎新鈔」予市民兌換。市民可在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行兌換。而流動銀行的自動櫃員機只提供港幣20元的「迎新鈔」，至於流動銀行服務時間及地點，可瀏覽滙豐銀行官方網頁。

旺角分行

  • 地址：旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈低層地下
  • 營業時間：上午6時至凌晨12時

觀塘分行

  • 地址：觀塘開源道71號皇子大廈地下
  • 營業時間：24小時

屯門市廣場分行

  • 地址：屯門市廣場第二期高層地下1號舖
  • 營業時間：24小時

換新鈔2025｜中國銀行（香港）安排

由1月14日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔予市民兌換。

為縮短輪候時間，市民即日起可透過手機銀行及本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。另外，中銀分行亦將在1月14日至16日期間，提前1小時於早上8時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。

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換新鈔2025｜渣打銀行安排

由即日起至1月27日期間，可於網上預訂新鈔兌換服務，市民可在渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，並於指定時段到相關分行領取，節省排隊時間。不過現時預訂新鈔套裝名額已滿，不過仍可透過網上預訂「迎新鈔」套裝。

預訂新鈔：

  • 網上預訂新鈔套裝總值（每套）﹕$3,000
  • $20（$2,000／100張）
  • $50（$1,000／20張）

預訂迎新鈔：

  • 網上預訂迎新鈔套裝總值（每套）﹕$1,000
  • $50 （$1,000／20張）

如果是優先私人理財及「優先理財」客戶，可聯絡客戶服務經理預留新鈔／「迎新鈔」套裝，以便於所選擇的時間及分行換領。

渣打銀行新鈔兌換服務時間表：

  • 2025年1月14日（星期二）：早上8時至換罄為止
  • 2025年1月15日（星期三）：早上8時至換罄為止
  • 2025年1月16日（星期四）：早上8時至換罄為止
  • 2025年1月17日（星期五）至1月28日（星期二）：早上9時至換罄為止

為方便長者兌換新鈔及迎新鈔，渣打銀行同時設有長者專屬座位。其中觀塘分行、沙田廣場分行以及元朗分行更設有長者專屬櫃位。

設長者專屬座位之分行：

鰂魚涌分行香港仔分行
德輔道中分行188德輔道中分行
太古城中心分行旺角分行
觀塘分行沙田廣場分行
元朗分行屯門分行
北角中心分行 

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