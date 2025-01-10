性別議題｜余迪偉開騷爆喊憶同性前度不堪歧視燒炭亡　大方重提電台欺凌事件

【余迪偉／出櫃／同志／歧視】余迪偉（迪偉）一連4場個人劇場騷《Fabulous Me》於周三晚（8日）關鑼，舉辦場地是位於西九龍文化區自由空間大盒，現場座無虛席，而迪偉也獲不少圈中好友到場力撐。迪偉在台上大談成長經歷，坦言曾為出櫃一事想過輕生，亦難以忘懷故友患抑鬱，繼而走上不歸路。

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47歲的余迪偉在個人劇場騷《Fabulous Me》首場，以黑色禮服配拖尾長裙襬，襯厚底高筒靴登場。台上現場四圍放有馬桶佈置，寓意分享他最私隱的秘密，他亦大方談及成長經歷和出櫃經過，提到前度輕生及外婆離世等經歷，更多次感觸落淚。

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憶當年「出櫃」 父親反應出奇冷淡

余迪偉談及性取向，指當年在美國紐約求學，才「第一次對男仔有心動感覺，可惜對方不是同性戀者，沒有發展」。後來從紐約回港，余迪偉擔心家人和朋友不接受自己，出現自殘傾向，更直言當時「有一晚攀上家中露台差點跳樓輕生」，說罷忍不住哽咽。後來他鼓起勇氣「出櫃」，有晚深夜，他主動向思想傳統的父親坦白，沒想到父親反應淡然，居然先開口叫他帶男友回家食飯，說罷就回房間。

我成個人呆咗，究竟佢一直都知，定係佢唔在意呢？原來佢靜靜地接受咗。

同性前度自殺亡 至今仍未忘懷

余迪偉亦不忌諱談及曾拍拖一年的同性前度Ben，對於故友因得不到家人諒解和朋友間的閒言閒語，患上抑鬱症最終燒炭自殺，再次泣不成聲。事件至今已經逾10年，但余迪偉坦言難以釋懷，不時仍掛念故友。余迪偉承認為此曾迷失做人方向，玩得非常瘋狂來麻醉自己。余迪偉重提前年曾遭受職場欺凌，當年艾粒開演唱會上一句「迪偉同你浸溫泉」成導火線，當年甚至開記者會開腔回應事件。他直言，這次重提舊事並非懷恨在心，而是希望能夠公開經歷，為其他同路人發聲和寄予鼓勵，指「呢個騷或多或少為Ben而做」、「身為同志唔係作奸犯科」。

開騷前超緊張 靠奇招穩定情緒

余迪偉騷後接受傳媒訪問，坦言綵排「仲喊得犀利」，哭至鼻塞聲沙，一度擔心身體狀況會影響唱歌表現，幸正式演出控制得到，最終順利完騷。對於談及往事時少不免觸景傷情，要控制情緒，他分享奇招來分散注意力，

因全部是自己真實故事，好難避免不喊，當時惟有在腦中數地鐵站名來分散注意力。

9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）分享指，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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