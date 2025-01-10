  • 15°C
香港時間：2025110日 (五) 19:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

性別議題｜余迪偉開騷爆喊憶同性前度不堪歧視燒炭亡　大方重提電台欺凌事件

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【余迪偉／出櫃／同志／歧視】余迪偉（迪偉）一連4場個人劇場騷《Fabulous Me》於周三晚（8日）關鑼，舉辦場地是位於西九龍文化區自由空間大盒，現場座無虛席，而迪偉也獲不少圈中好友到場力撐。迪偉在台上大談成長經歷，坦言曾為出櫃一事想過輕生，亦難以忘懷故友患抑鬱，繼而走上不歸路。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

47歲的余迪偉在個人劇場騷《Fabulous Me》首場，以黑色禮服配拖尾長裙襬，襯厚底高筒靴登場。台上現場四圍放有馬桶佈置，寓意分享他最私隱的秘密，他亦大方談及成長經歷和出櫃經過，提到前度輕生及外婆離世等經歷，更多次感觸落淚。

點擊圖片放大
+18
+17

憶當年「出櫃」 父親反應出奇冷淡

余迪偉談及性取向，指當年在美國紐約求學，才「第一次對男仔有心動感覺，可惜對方不是同性戀者，沒有發展」。後來從紐約回港，余迪偉擔心家人和朋友不接受自己，出現自殘傾向，更直言當時「有一晚攀上家中露台差點跳樓輕生」，說罷忍不住哽咽。後來他鼓起勇氣「出櫃」，有晚深夜，他主動向思想傳統的父親坦白，沒想到父親反應淡然，居然先開口叫他帶男友回家食飯，說罷就回房間。

我成個人呆咗，究竟佢一直都知，定係佢唔在意呢？原來佢靜靜地接受咗。

同性前度自殺亡 至今仍未忘懷

余迪偉亦不忌諱談及曾拍拖一年的同性前度Ben，對於故友因得不到家人諒解和朋友間的閒言閒語，患上抑鬱症最終燒炭自殺，再次泣不成聲。事件至今已經逾10年，但余迪偉坦言難以釋懷，不時仍掛念故友。余迪偉承認為此曾迷失做人方向，玩得非常瘋狂來麻醉自己。余迪偉重提前年曾遭受職場欺凌，當年艾粒開演唱會上一句「迪偉同你浸溫泉」成導火線，當年甚至開記者會開腔回應事件。他直言，這次重提舊事並非懷恨在心，而是希望能夠公開經歷，為其他同路人發聲和寄予鼓勵，指「呢個騷或多或少為Ben而做」、「身為同志唔係作奸犯科」。

開騷前超緊張　靠奇招穩定情緒

余迪偉騷後接受傳媒訪問，坦言綵排「仲喊得犀利」，哭至鼻塞聲沙，一度擔心身體狀況會影響唱歌表現，幸正式演出控制得到，最終順利完騷。對於談及往事時少不免觸景傷情，要控制情緒，他分享奇招來分散注意力，

因全部是自己真實故事，好難避免不喊，當時惟有在腦中數地鐵站名來分散注意力。

9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）分享指，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

點擊圖片放大
+9
+8

相關文章：

珍惜生命｜天水圍男子廁所燒炭亡 妻發現報警惜太遲 揭生前疑受工作問題困擾【拆解9大自殺警號】

健康診症室｜突然開朗恐自殺先兆？心理學家拆解9大輕生警號 身邊人安慰時忌一味認同

抗癌勇士｜楊嘉驃有感自殺率創新高 勉勵港人「唔好怕放負」：如果累了不妨同身邊嘅人講

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
13:20 2024/09/11
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
珍惜生命丨本港15歲以下女性自殺率升逾7倍　拆解9大輕生警號　開解身邊人時忌做一件事
17:59 2024/09/11
珍惜生命丨本港15歲以下女性自殺率升逾7倍　拆解9大輕生警號　開解身邊人時忌做一件事
Liam Payne逝世丨Liam Payne身邊人稱絕無自殺可能　斥酒店1嚴重過失致慘劇發生
14:15 2024/10/21
Liam Payne逝世丨Liam Payne身邊人稱絕無自殺可能　斥酒店1嚴重過失致慘劇發生
職場欺凌︱56歲日男遭恐怖職場虐待闖路軌「被自殺」　公司群組語音曝光 4人被控謀殺成日本首例
13:10 2024/12/11
職場欺凌︱56歲日男遭恐怖職場虐待闖路軌「被自殺」　公司群組語音曝光 4人被控謀殺成日本首例

你可能感興趣

潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
13:20 2024/09/11
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
珍惜生命丨本港15歲以下女性自殺率升逾7倍　拆解9大輕生警號　開解身邊人時忌做一件事
17:59 2024/09/11
珍惜生命丨本港15歲以下女性自殺率升逾7倍　拆解9大輕生警號　開解身邊人時忌做一件事
Liam Payne逝世丨Liam Payne身邊人稱絕無自殺可能　斥酒店1嚴重過失致慘劇發生
14:15 2024/10/21
Liam Payne逝世丨Liam Payne身邊人稱絕無自殺可能　斥酒店1嚴重過失致慘劇發生
健康問題 健康養生 余迪偉 同性戀 性取向 抑鬱症 歧視

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光