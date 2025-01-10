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關愛隊｜以不同方法識別關愛隊義工　麥美娟：將適時公布工作成果

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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民政及青年事務局長麥美娟表示，每隊關愛隊只得8至12人，在舉辦不同活動時都需要招募義工參與，會各自用不同方法作識別。（資料圖片）

【關愛隊 / 大學線 / 麥美娟】中大新傳學院學生媒體《大學線》日前發布涉關愛隊的影片報道，提到有部分組織涉以活動參與者充當隊員，並安排長者出席青年講座等「湊數」，惹起社會關注，更引來官員批評報道以偏概全。

民政及青年事務局長麥美娟回應指，關愛隊員是義工，為市民提供服務，每隊關愛隊只得8至12人，在舉辦不同活動時都需要招募義工參與，關愛隊會各自用不同方法作識別。又指，去年的施政報告已肯定關愛隊的貢獻，提出會恆常化關愛隊的設置，加強對關愛隊的支援，讓義工用照顧家庭之餘時間或工餘時間，全心全意為市民服務，令更多市民受惠。

兩年服務期屆滿後公布資料

被問到關愛隊計劃工作報告未有公開，麥美娟表示，關愛隊的服務協議為期2年，當局會在關愛隊的服務期屆滿後，整全資料，包括工作績效指標（KPI），之後會以適當形式公布。她強調，過去關愛隊已經探訪 34 萬戶，提供 3 萬多次簡單家居維修及支援服務，成績是很不錯，也很理想，呼籲傳媒可以進一步推廣關愛隊工作和服務，令更多市民了解和受惠。

麥美娟強調，關愛隊的工作任重道遠，希望在地區凝聚社區力量，為有需要居民提供符合區情的服務，深信各個關愛隊會繼續積極深化工作，與各地區團體緊密合作，善用地區資源，按照各區需要推展各項關愛服務，發揮以民為本、社區互助的精神。

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民政及青年事務局 施政報告 麥美娟

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