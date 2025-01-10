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麥當勞優惠︱$39招財牛堡套餐回歸　App用戶購指定套餐減$3限時送利是封

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 60 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

$39招財牛堡套餐回歸，App用戶購指定套餐減$3限時送利是封。

【麥當勞/麥當勞優惠】麥當勞由1月10日起與超人氣Hello Kitty推出農曆新年必食的招財福堡系列，以及多款新春期間限定特色美食！

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麥當勞優惠︱$39招財牛堡套餐 

1月10日起，招財福堡系列強勢回歸，包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。除了經典美食回歸外，Hello Kitty更為大家送上驚喜，搖身一變化身人見人愛的麥當勞樂園人物漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，以及換上麥當勞50週年主題服飾！招財福堡系列所有美食均會以印有Hello Kitty與麥當勞樂園人物及麥當勞50週年主題服飾的包裝盛載，色彩繽紛，讓Hello Kitty的可愛笑面伴您度過笑容滿載的新年！

由1月10日起，麥當勞更會推出超值「套餐優惠價$39招財牛堡套餐」，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受此優惠。 

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麥當勞優惠︱多款滋味美食及麥當勞經典利是封限時登場

同日起，麥當勞同步推出多款人氣限時美食，包括扭扭薯條，草莓乳酸味特飲，紅豆年糕批及小龍蝦湯，陪伴大家共賀新春！各款招財福堡超值套餐（包括：黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、招財牛堡及招財雞堡超值套餐）均可加$3.5選配金黃香脆的扭扭薯條，或加$9.5升級至大大啖組合以享扭扭薯條（增量裝）及草莓乳酸味特飲。以上多款美食均以香港麥當勞50週年與Hello Kitty包裝盛載，令您新一年笑口常開！

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新春佳節，麥當勞App亦推出多款優惠與大家一起賀歲！除了「套餐優惠價$39招財牛堡套餐」，App用戶還可使用「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」或「指定招財福堡套餐四道菜滋味套餐減$3」優惠。

麥當勞App用戶更可憑使用以上優惠券，獨家專享隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封。利是封印上一眾麥當勞樂園人物肖像，除了漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟外，薯條脆卜卜、巨無霸警長和芝士漢堡市長亦驚喜現身，向大家送上新年祝福！利是封數量有限，送完即止。

此外，麥當勞App亦帶來「$11.5歎紅豆年糕批」和「$19起歎小龍蝦湯」優惠，讓大家以超值價盡情品嚐各款滋味小食！

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