賀歲片2025︱《臨時決鬥》海報隱藏古天樂拳王造型　二次創作《九龍城寨之圍城》張文傑造型翻版龍捲風

▲ 《臨時決鬥》

【臨時決鬥 / 賀歲片 / 古天樂】農曆新年賀歲電影《臨時決鬥》正式電影海報在今天（1月10日）發布，從《臨時決鬥》的海報見到十多位主要演員陣容，要猜想誰是動作擔當？誰是搞笑能手？在海報中可能找到一點線索。

當中更隱藏爆肌造型的隱世拳王古天樂，要知拳王背負甚麼責任，如何施展拳王本領打賀歲，到時就要入場見證，而今天同時發佈正式宣傳片，讓觀眾先睹為快止癮。

臨時決鬥｜王丹妮周秀娜女拳上陣 梁詠琪：冇諗過打得咁辛苦

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臨時決鬥︱二次創作《九龍城寨之圍城》

在《臨時決鬥》正式宣傳片展示，胡子彤穿着小短褲配襯可愛色調運動裝，以鍾磊徒弟身份帶領觀眾了解其隱世拳館，拳館當中學生身份令人驚訝，戲中王丹妮為失去男友而挑戰「小三」女拳王周秀娜，更向女拳王施展拳頭，混亂間繼而引發四女在電梯大混戰，娜姐嬲爆稱：「我同佢講道理，佢同我講物理﹗」

票房及口碑皆大收旺場的《九龍城寨之圍城》，當中多位主要演員今次有參與《臨時決鬥》演出，攞正牌玩二次創作，其中在戲中飾演藝人的梁詠琪（GiGi）表示獲邀飾演龍捲風，找老公古天樂排練，古仔笑言：「我要做信一﹗龍捲風......你個八婆﹗」

而張文傑的一身皮褸配襯黑超look，絕對是龍捲風的翻版造型。真是反轉原創既有思維，原班人馬，原裝正版玩二創，自己跟自己開玩笑，為今個新年加增添歡樂氣氛，為今次熱血賀歲電影錦上添花。

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