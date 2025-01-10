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王星獲救回國｜泰警方稱王星將於今晚乘機回國　正為類似案件求助者提供幫助

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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泰警方稱王星將於今晚乘機回國，正為類似案件求助者提供幫助。

【王星 / 人口販賣 / 回國】演員王星自1月7日獲救後，進入泰國國家轉介機制配合調查，泰國警方昨日（9日）表示，初步調查確認王星為人口販運受害者，將於今晚（10日）乘機返回中國。同時，警方正為類似案件求助者提供協助。

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王星回國｜確認王星為受害者　將於今晚回國

據新華社消息，泰國國家警察總署督察長塔查猜於9日表示，初步調查確認，中國籍男演員男演員王星為人口販運受害者，預計他將於10日返回中國。

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塔查猜表示，根據調查結果，王星收到工作邀約來到泰國，乘坐「工作邀約方」安排的車輛從曼谷索萬那普機場出發，途中拍攝了照片和地標並傳給在中國的親屬。王星說，直到穿過河流進入緬甸鄉村，發現環境非常簡陋、沒有娛樂設施，才意識到自己可能被騙了。

塔查猜介紹道，接到中方求助後，泰方動用監控錄像、電話記錄等技術手段，追蹤王星位置。案件調查進展較快是因為王星從素萬那普機場出發後，中途基本沒有停留，所乘車輛非常明確地直奔邊境。「這使得我們的追蹤工作可以非常迅速地展開。」

（網絡圖片）

王星回國｜泰警方稱對類似案件提供協助

對於其他潛在類似案件，塔查猜說，如果有人求助，泰方會根據法律程序提供協助。「但有些案件複雜性較高，比如中途換車、換人、改變方向等情況，追蹤工作會變得更困難。」並表示將於將於下周召開緊急會議，討論如何防止類似事件發生，例如制定措施防止受騙者通過泰國前往第三國。

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