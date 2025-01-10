屯赤公路｜工程超支逾10億　陳美寶：汲取經驗管控成本

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立法會帳委會討論屯赤連接路建造事宜，召開公開聆訊。早前屯赤連接路被揭超支逾10億元，運輸及物流局長陳美寶表示，會汲取經驗，與發展局做好工程成本管控，又指在應急費用不足下，才會動用工程價格調整撥備。

會計界議員黃俊碩批評，顧問在工程前就建造緊急車輛通道等評估有欠準繩，導致出現更改和額外開支。地產及建造界議員龍漢標就指出，當局在選用物料上把關不足，路政署在合約展開後才提出意見。

港珠澳大橋香港口岸工程 應急費用不足支付

當局因應工程調整從價格調整撥備以支付開支。運輸及物流局局長陳美寶解釋，價格調整撥備基本上用於支付因工人和物料價格上漲引致的額外合約開支，但由於項目時期較長，合約下其他開支和因應其他不能預計的問題，例如配合港珠澳大橋香港口岸填海工程產生的額外開支，以及承建商申索等方面超出預期，應急費用亦不足的情況下，當局才動用剩餘的價格調整撥備，以支付工程合約未能遇見情況引致的額外開支。她強調會用克制方法先使用應急費用，在不能遇見或需要額外開支，才動用價格調整撥備。

立法會選委界議員簡慧敏就關注訂定工務工程合約費用時，如何制定應急費用及合約價格調整撥備，認為兩者性質不一樣，因一旦政府「洗大」後，從價格調整撥備中拿錢並不合適。

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