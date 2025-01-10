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跨境救護車首例｜67歲呼吸衰竭男病人經跨境直通救護車抵港　港大深圳醫院轉送屯院

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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醫院管理局公布首名病人經大灣區跨境直通救護車送抵公立醫院。（梁偉榮攝）

大灣區跨境直通救護車服務去年11月啟動，醫管局今日（10日）安排首名病人由深圳轉送屯門醫院。該名病人為67歲男性，香港居民，有呼吸衰竭問題，需使用呼吸機，由港大深圳醫院經深圳灣口岸送至屯門醫院，目前情況穩定。

醫院管理局質素及安全總監黃立己（後）及香港大學深圳醫院副院長李詠梅（前）。（梁偉榮攝）

醫管局質素及安全總監黄立己表示，該名男病人3日前因呼吸衰竭入院，至昨晚（9日）情況稍為穩定，家屬提出希望回港醫治，兩地醫生評估後認為適合跨境轉運。屯門醫院昨晚7時已與港大深圳醫院聯絡，了解病人的病情、所需藥物等，並在運送期間實時知道救護車位置，形容運送過程順利。

醫生護士全程跟車

港大深圳醫院副院長李詠梅表示，該名病人早上11時離開深圳醫院，花40分鐘抵達屯門醫院。她續指，病人患有慢性病，血氧不足，有心臟衰竭症狀，一度神志不清，經初步治理後有好轉，遂轉送回港。回港期間有醫生及護士全程跟車。救護車費用為4,990元人民幣，李強調，費用是成本價，較同類私人服務便宜。

被問到如何判斷病人是否適合由跨境救護車運送回港，李詠梅指，首要考慮是病人及家屬的意願，其次是病人的情況「嚴重得嚟穩定」，可安全運送回港。如病人有能力自行安排交通工具接送及過關，則毋須使用有關服務，避免出現濫用情況。

67歲呼吸衰竭男病人經跨境直通救護車抵港。（讀者提供）

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