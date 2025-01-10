創科發展｜孫東：政府三個百億計劃　需工商界投入才能達預期效果

▲ 創新科技及工業局局長孫東。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東表示，香港要實現成為國際創新科技中心的願景，有賴工商界的大力支持和積極參與。

孫東今日在深圳出席大灣區工商界高峰論壇，並發表主題演講。他指出，人才是發展新質生產力的重要支撐，除了科研人才外，把研究成果付諸實踐的企業家、工業家、創業家亦同樣重要。

孫東續指，香港擁有濃厚的企業家精神，香港的成功離不開優秀的企業家洞悉先機的能力，和敢於拼搏的精神。而港府一直透過不同政策措施推動和支持工商界參與發展新質生產力，連續三年在《施政報告》中提出三個百億元計劃，包括「產學研1+計劃」、新型工業加速計劃，以及創科產業引導基金。

正推動成立香港新型工業發展聯盟

他強調，上述計劃需要工商業界的投入，才能達到預期效果。政府正積極推動成立香港新型工業發展聯盟，匯聚各界人才及資源，多管齊下促進政、產、學、研、投緊密協作。

孫東：會加快河套香港園區建設

孫東又說，會加快河套香港園區的建設，推動河套合作區的高質量發展。指河套區是國家唯一實現地理上橫跨兩種社會制度、經濟和司法體制的科技創新合作區。在｢一國兩制｣下，將會成為「國內境外」的特殊地區，是政策創新的最佳試驗場。會從人員流、物資流、資金流和數據流四方面着手，積極向國家爭取專屬政策支持園區的發展。

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