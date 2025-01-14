2025施政重點｜李家超：重點展開三方面工作　包括拓國際聯繫

▲ 特首李家超。（陳靜儀攝）

特首李家超表示，2025年，港府會重點展開三方面工作，包括廣泛拓展國際聯繫，帶領各界銳意改革，塑造經濟發展新動能新優勢。李說，希望盡快加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），強調已準備就緒，隨時可進行商討。

李家超今日出席行會前記者會時提及今年的重點工作，涉及三方面。

第一，廣泛拓展國際聯繫，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，全力發揮「一帶一路」和粵港澳大灣區建設重要節點的角色，並繼續擴大海內外朋友圈，加強與中東、東盟以及「一帶一路」新興市場和區域經貿合作，開拓更多商機，同時促進人文交流。

第二，繼續推行和優化各項精準扶貧和聚焦弱勢社群不同需要的措施，包括增加「廣東院舍照顧服務計劃」的覆蓋範圍，以及擴展「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」至全港18區。

大力發展新質生產力、發展低空經濟等

第三，對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。大力發掘經濟新增長點，積極推動香港發展成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型，培育新興產業。大力發展新質生產力，發展低空經濟、成立「香港藥械監管中心」為建立國際認可的新藥監制度做好準備。在科技、人才、教育等領域，特區政府力求創新，建設國際專上教育樞紐，推動河套港深創科園發展，打造國際高端人才集聚高地。

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