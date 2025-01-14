  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 16:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025施政重點｜李家超：重點展開三方面工作　包括拓國際聯繫

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

特首李家超。（陳靜儀攝）

特首李家超表示，2025年，港府會重點展開三方面工作，包括廣泛拓展國際聯繫，帶領各界銳意改革，塑造經濟發展新動能新優勢。李說，希望盡快加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），強調已準備就緒，隨時可進行商討。

李家超今日出席行會前記者會時提及今年的重點工作，涉及三方面。

第一，廣泛拓展國際聯繫，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，全力發揮「一帶一路」和粵港澳大灣區建設重要節點的角色，並繼續擴大海內外朋友圈，加強與中東、東盟以及「一帶一路」新興市場和區域經貿合作，開拓更多商機，同時促進人文交流。

第二，繼續推行和優化各項精準扶貧和聚焦弱勢社群不同需要的措施，包括增加「廣東院舍照顧服務計劃」的覆蓋範圍，以及擴展「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」至全港18區。

大力發展新質生產力、發展低空經濟等

第三，對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。大力發掘經濟新增長點，積極推動香港發展成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型，培育新興產業。大力發展新質生產力，發展低空經濟、成立「香港藥械監管中心」為建立國際認可的新藥監制度做好準備。在科技、人才、教育等領域，特區政府力求創新，建設國際專上教育樞紐，推動河套港深創科園發展，打造國際高端人才集聚高地。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學習｜夏寶龍解讀釋放四個重要信息　點出港澳長期繁榮穩定關鍵
16:31 2025/01/09
學習｜夏寶龍解讀釋放四個重要信息　點出港澳長期繁榮穩定關鍵
學習｜夏寶龍：港澳金字招牌絕不能褪色、閒置　須加強更好發揮作用（附全文）
17:02 2025/01/09
學習｜夏寶龍：港澳金字招牌絕不能褪色、閒置　須加強更好發揮作用（附全文）
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示

你可能感興趣

學習｜夏寶龍解讀釋放四個重要信息　點出港澳長期繁榮穩定關鍵
16:31 2025/01/09
學習｜夏寶龍解讀釋放四個重要信息　點出港澳長期繁榮穩定關鍵
學習｜夏寶龍：港澳金字招牌絕不能褪色、閒置　須加強更好發揮作用（附全文）
17:02 2025/01/09
學習｜夏寶龍：港澳金字招牌絕不能褪色、閒置　須加強更好發揮作用（附全文）
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
RCEP 弱勢社群 航運 大灣區 新興市場 東盟 創新科技及應用 金融 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕