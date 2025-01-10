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北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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陳茂波早前帶工商界實地考察實地考察河套區港深創科園。（政府新聞處圖片）

【北部都會區/夏寶龍/河套】國家主席習近平上月在澳門的講話，最惹關注的，是特別提醒牢記開發橫琴的初心，不能發展與橫琴定位不一致的產業項目。

昨日，港澳辦主任夏寶龍亦就此加以解讀，同時亦提及河套和北部都會區等建設，將「橫琴、前海、南沙、河套以及北部都會區」，列為具有「一國兩制」特色是高水平開放建設，強調「和一般的經濟技術開發區模式完全不同」。

點擊圖片放大

北都和河套的地位不一般，從高官近來的態度亦可見。在千億財赤下，財爺陳茂波早前已表明，調整工程推行時間時，北都將獲優先投入資源。而夏寶龍昨日談及香港經濟發展時，亦是催促要「積極推動北部都會區建設」。

實施「戰略留白」 切記急功近利

至於北都該如何推進，雖然夏寶龍說要積極推動，但與此同時，亦提醒：

大家要謀定而後動，算大帳、算長遠帳，想清楚再幹，實施「戰略留白」，切忌急功近利。

要瞄準目標，一項一項抓好落實，按照大灣區規劃綱要，逐項細化重點任務，一件事一件事加以推進。

又提醒，香港、澳門要結合各自實際，加快推動特色產業發展形成規模，不斷完善產業鏈、供應鏈、價值鏈、人才鏈，打造一批「標誌性、有帶動效應」的工程和項目。

中央重視北都發展，因此早前「發功」相助，港府去年底動員85間企業簽意向書撑北都發展，中資是「主力軍」，佔約7成。

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