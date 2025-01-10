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港美食｜旅遊事務署：會與內地和國際知名美食指南合作在港辦頒獎禮

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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旅遊事務專員張馮泳萍指，為便利旅客探索香港，政府和業界一直通過不同渠道將豐富的資訊推送給旅客。（資料圖片）

有議員建議政府與內地合作宣傳和推廣中國八大菜系，旅遊事務署指，會與內地和國際知名美食指南合作在港舉辦全球聚焦的頒獎典禮，例如「大眾點評」在香港舉行「必吃榜」發佈會暨頒獎盛典（港澳及海外地區）。

旅遊事務署今日（10日）回覆立法會經濟發展事務委員會指，對於議員建議政府與內地有關當局合作在港推出以中國八大菜系為主題的宣傳和推廣活動，及就本地的菜式採用新鮮食材進行宣傳及推廣。旅發局會繼續舉辦以美食為主題的旗艦盛事，並注入新角度、新元素、新體驗，亦會制訂十八區美食指南，推廣地區美食。旅發局於每年10月及11月舉辦的年度美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」及「品味全城」。

對於有議員建議在不同地區的海旁設立海上旅遊遊客中心，以便向遊客提供海上旅遊服務提供者的資訊。署方指，《香港旅遊業發展藍圖 2.0》中亦提及會聯同業界發掘推廣更多特色郊外和海島旅遊路線並完善配套，以及提供相關旅遊資訊，包括研究在偏遠地區的綠色及海島旅遊景點設立資訊站，提供地圖、交通路線、景點介紹等旅遊資訊。

旅發局會持續檢視旅客諮詢中心的數量及服務

旅遊事務專員張馮泳萍指，為便利旅客探索香港，政府和業界一直通過不同渠道將豐富的資訊推送給旅客。旅發局亦會持續檢視旅客諮詢中心的數量及服務，以更全面地向旅客提供實用旅遊資訊，協助旅客規劃行程。

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