日本旅遊｜遊靜岡動物園賞水豚浸溫泉　乘叢林巴士餵獅子開大餐

一家大細出遊，適合親子同遊的景點，動物園是個不錯的選擇。若然選乘香港快運直飛靜岡，不妨到訪大室山旁的伊豆仙人掌動物園及富士山下的富士野生動物園，與不同種類的野生動物來個近距離接觸。

在網上搜尋靜岡必到的景點，大室山可謂「老是常出現」，其宏偉且呈倒置碗狀的輪廓外貌，以及燒山、登山纜車等活動吸引國內外遊客慕名而至。位於大室山旁的伊豆仙人掌動物園當然亦不能錯過，園區始創於1959年，是一座以仙人掌和動物為題的主題公園。由於園區採取放養模式，飼養約140種動物，遊客參觀的過程中，會遇到各式各樣的動物，如孔雀和松鼠猴就隨處可見。

▲ 富士野生動物園是靜岡必到的旅遊景點之一，既能親親各式各樣的動物，又能觀賞到壯麗的富士山景色。(傅承嘉攝)

零距離餵飼動物

園內有動物觀光船體驗探視園區動物。遊客上船前會獲發一對布手套，但並不是用作保暖之用，而是觀光船會在「中途站」停船，讓喜歡與動物接觸的旅客「上岸」餵飼一眾等待「開飯」已久的松鼠猴，牠們會雀躍地跳上手持飼料遊客的肩膊上「猴禽地」進食，而不敢與動物接觸而坐在船上的團友，可為各「飼養員」影相打卡記錄原始野生的一刻，是零距離接觸小動物的極佳機會。

必睇水豚溫泉騷

到訪伊豆仙人掌動物園的重頭節目非「元祖水豚露天浴池」莫屬，每日臨近中午一點半左右，園內就會有不少遊客急步趕到「元祖水豚露天浴池」，全都都只為一睹外形笨拙而帶點可愛的水豚在寒冬下露天浸溫泉。

而在「水豚露天浴池」前加上元祖兩字是因為伊豆仙人掌動物園是「水豚露天浴池」的發源地，1982年飼養人員發現一群水豚聚集在剛用溫水清潔過的展示區域，即忽發奇想為牠們準備溫泉，結果得到水豚們的熱烈捧場，及後就演變成水豚君露天溫泉騷，持續至今已逾40年，是入園不能錯過的節目。

▲ 遊客在「水豚彩虹廣場」時只要手執牧草飼料，水豚們就會簇擁到你的身旁要食物。(傅承嘉攝)

園方或了解到不少遊客希望跟可愛的水豚有零距離接觸，就於園內特設「水豚彩虹廣場」讓遊客可以跟數隻水豚互動，旁邊又設販賣牧草自助區，遊客只需準備200日圓（10元港元）即可體驗餵食，過程中又是影相打卡的好機會，水豚迷萬勿錯過。

即摘即買仙人掌

伊豆仙人掌動物園的另一主角是仙人掌，園內種有來自世界各地約1,500多種仙人掌和多肉植物，它們分別種植於園內的墨西哥館、馬達加斯加館、南美館、非洲館以及森林性仙人掌館5個溫室中，最大的而墨西哥館，展出約150多種墨西哥及北美品種的仙人掌，當中包括樹齡超過170年，被譽為球狀仙人掌之王的「金鯱」，是全日本最大的球狀仙人掌。

去日本旅遊士多啤梨，蜜桃就摘得多，有沒有想到就連仙人掌都可以摘？園內設有世界上唯一能「即摘即買」的仙人掌採集工房，訪客只需在入口處拿起筷子和盆，即可挑選並摘取心儀的仙人掌，然後選購適合的花盆，就可將仙人掌帶回家悉心栽種，是個嶄新的體驗。

▲ 遊客只要睇中園區內的仙人掌，即可以筷子摘取心儀的仙人掌買回家用心栽種。(傅承嘉攝)

富士山下餵獅子

另一個到訪靜岡必到的動物園就是位於富士山山腳下的富士野生動物園，1980年開園、總面積達74萬平方尺，是日本規模最大的野生動物園。園區分為野生動物區和互動區兩大區域，飼養約70種動物，數量達到900多隻之多。

由於園內的野生動物放養在近乎野外生態的環境，要接觸牠們，當然要坐園內為人熟知的叢林巴士圍繞野生動物區遊一圈車河，乘客在50分鐘的車程中，會先後遇到熊、獅子、獵豹、羊、大象、河馬、斑馬的等野生動物，又不時會見到富士山的蹤影，此時除影相打卡外，乘客可以鉗將園方一早備好的肉類，生果等飼料，餵食鐵網窗外的動物，牠們的咬合力和叫聲定，令車上乘客興奮雀躍。園內有另一款超級叢林巴士，唯一分別在於車身全由鐵籠特製，動物會爬到車身上，過程相當刺激。

除了乘搭叢林巴士外，遊客更可選擇自行駕車入園或租用園內的導航車，但兩者皆只能在車廂中觀賞動物，不能開窗和向動物餵食。

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動物麵包製作

互動區主要分為「互動牧場」和「動物村」兩個區域。遊客可先在「互動牧場」接觸小熊貓、水豚、小袋鼠、貓鼬等可愛小動物，更可騎在小型馬匹的馬背上享受騎馬樂趣。至於動物村方面，則養有非洲野犬、條紋鬣狗、蹄兔、非洲冕豪豬等珍奇動物，而且同樣可以餵飼牠們，都是富士野生動物園的特別體驗。

遊客除了接觸動物外更可「製作」動物，園區更有麵包工房，提供動物麵包食譜和材料，讓遊客可輕鬆製作出一系列超可愛的動物麵包，在搓麵粉的過程中既療癒又溫馨。出爐的麵包適合打卡之餘又美味，是親子旅遊不錯的活動選擇。

INFO

伊豆仙人掌動物園

地址︰靜岡縣伊東市富戸1317-13

交通︰從靜岡站乘搭東海道本綫到熱海站，轉乘伊東綫到伊東站再轉乘伊豆東海巴士到仙人掌公園巴士站。

入場費︰

成人（初中生以上）2,300日圓/約113港元

兒童（4歲至初中）1,100日圓/約54港元

幼兒、老人（65歲以上）400日圓/約19港元

營業時間︰全年無休9am至5pm / 9am至4pm（11月至2月）

▲ 到訪富士野生動物園，坐叢林巴士遊野生動物區可謂重頭節目！(傅承嘉攝)

富士野生動物園

地址︰靜岡縣裾野市須山字藤原2255-27

交通︰從靜岡站乘搭東海道本綫到沼津站，轉乘御殿場綫到御殿場站，再轉乘富士急循環巴士到富士野生動物園站

入場費︰

成人（高中以上）3,200日圓/約157港元

兒童（4歲至初中）2,000日圓/約98港元

老人（65歲以上）2,500日圓/約123港元

營業時間︰全年無休9am至4:30pm（不同季節會有所變動）

旅遊 Info

簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境靜岡可預先填寫Visit Japan Web過關。

貨幣︰100日圓約兌5港元

機票︰香港快運航空每逢周二、四及六提供每周3班往返航班，1月單程票價由$500起（未連稅及託運行李），詳情可瀏覽網址

鳴謝︰香港快運航空

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