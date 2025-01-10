台版張致恆｜5孩爸爸承諾結紮後反口　晉升6孩之父靠補助金育兒

▲ 5孩爸爸承諾結紮後反口，晉升6孩之父靠補助金育兒。

【5孩爸／結紥／生育】台灣一名江姓男子「5孩爸」因家中經濟狀況不好，曾於2020年聖誕夜為女兒籌醫藥費，引發社會關注。不過，他後續被爆出多個荒謬行徑，當時他承諾結紥，如今卻傳出和妻子生下第6個孩子。

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生育問題｜6年連生5個小孩

綜合台媒報道，來自台中的江男與妻子結婚後，家中經濟狀況欠佳，但6年内卻連生5個小孩。2015年時，兩人育有2子，但因沒錢買奶粉曾向警方求助。2020年聖誕夜，江男再在社交平台販賣嬰兒車，為女兒籌醫藥費。

當時因江男已成為「5孩爸」，而引起各界關注，並有許多善心人士捐出善款，也有汽車美容業者、防水工程業者提供工作機會，讓江男能夠自力更生，養活一家7口。

惟江男上班5天後便辭職，他解釋因為身兼防水工程及洗車場工作，1天工作18小時，回家還要顧小孩，僅睡3小時，加上感冒發燒，才會決定先辭掉洗車場工作。不僅如此，江男還陸續被爆長年無牌駕駛，還有錢改裝車輛，甚至被房東指控退租時只搬走別人送的冰箱，卻留下一大堆垃圾。

2021年1月再爆出，江家最小7個月的兒子在江妻為他洗澡時，不慎將水龍頭轉至熱水，導致兒子全身30%被二度燙傷。另外，江男還多次對提供工作的汽車美容業者放鴿子，無故翹班，讓業者怒喊「不用來了」。

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生育問題｜承諾結紥後反口

對此，江男表明不會再生孩子，並會配合做結紮手術，而協助江家清運垃圾、搬家、找新住處的台中行善團協會，也答應會替江男找醫生、出手術費用。但《ETtoday新聞雲》爆料，江男原本答應在2021年1月底結紮，卻不依約定前往醫院，還在2022年生下第6個孩子。

據悉，江男目前在一家中古車行工作，擔任洗車職位。車行老闆證實，江男到職約半年，又生了1個孩子，已晉升為「6孩爸」。老闆又指，江男以前就曾在他們公司上班，之後離職，前陣子才回去上班，但依舊沒有改進工作態度，常常藉故不到，甚至向公司借錢，問題之多令人很頭痛。

同場加映：性上癮9大特徵

東華三院心瑜軒資料亦指出，性上癮患者的生活被與性有關的事物所佔據，甚至視與性有關的事物比家人、朋友或伴侶更重要。當性主宰了患者的生活時，患者寧願犧牲他們本來珍惜的事物，以維持或獲取進行與性有關的行為的機會。

以下為性上癮的9大特徵：

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