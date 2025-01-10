食物中毒｜國泰尼泊爾抵港客機　連續兩日疑集體食物中毒

國泰航空繼前日（8日）凌晨一班從尼泊爾飛抵本港的客機上，昨日（9日），一班同樣為編號CX640的客機，再爆食物中毒事件，衞生防護中心相信有流行病學關連。

衞生防護中心呼籲1月8日及9日乘坐國泰CX640由加德滿都抵港的旅客致電中心熱線（2125 2372）。為審慎起見，中心已指示即時暫停供應紅菜頭沙律。加上8日的個案，目前兩宗個案共涉及36人。

▲ 國泰航空（資料圖片）

除交流團7人 未發現曾進食其他共同食物

昨日新增的群組涉及20人，來自8個互不認識的家庭或組別，年齡介乎11歲至51歲。他們在機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。其中13人凌晨抵港後到醫院求醫，全部毋須入院。除該航機提供的食物外，中心的調查暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。

至於1月8日公布的食物個案群組，受影響人數增至16人，當中9人來自同一個交流團，餘下7名人士互不認識。他們1月8日凌晨抵港，在飛機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。調查未發現交流團以外的7人在登機前曾進食其他共同食物。

▲ 國泰航空（資料圖片）

審慎起見指示停止供應紅菜頭沙律

中心正循不同方面全面調查兩宗個案，包括審視出現病徵人士病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物：麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，及其他登機前在機場或尼泊爾境內進食的食物。調查人員已檢取兩班航機上未向乘客供應的同批次食物樣本作檢測。衞生防護中心仍在積極調查事件，不排除受影響人數會增加。

食安中心人員已到供應涉事航班的食物的國泰航空飲食服務（香港）有限公司以及相關航機進行調查，檢視食物烹調流程和衞生。調查顯示相關食物的儲存溫度及方法合適。但由於紅菜頭沙律涉及人手製作的工序較多而進食前毋須再經翻熱，為審慎起見，中心已指示即時暫停供應紅菜頭沙律。

中心呼籲這兩日乘坐國泰CX640航班的旅客，致電中心熱線2125 2372以便提供適切評估。

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