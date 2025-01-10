流感高峰期｜衞生署公布拒絕安排打針學校名單　朱國強：應由教育局發通告而非開名

▲ 立法會教育界議員朱國強表示，打針與否純屬自願性質，學校安排與否有其考慮，不應因此而被負面標籤。（朱國強FB圖片）

衛生署衞生防護中心昨（9日）公開168間未有安排到校接種流感疫苗的學校，以及未確定接種日期的13間學校名單，當中包括中學、小學及幼稚園，引起教育界關注。立法會教育界議員朱國強今（10日）早就事件向醫務衛生局了解，並反映學界關注。

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翻查過往紀錄，這次是衞生署首次公開拒絕安排到校接種疫苗學校名單。朱國強引述當局解釋指，公開學校名單是考慮到家長知情權，並呼籲無參與外展計劃的學校家長，應該盡快帶子女接種流感疫苗。又指，衛生防護中心在公開名單前曾聯絡相關學校了解，確認他們的情況，同時亦曾聯絡教育局協助。

不過他指出，當局在過程中似乎未有告知學校，日後會公開「拒絕安排」學校名單。若政府因公共衞生理由，要求學校必需參與計劃，則應由教育局向學校發出通告，強烈建議學校參與及配合，並解釋不參加的理由。此外，政府應加強公眾教育，讓家長及學生了解接種疫苗的好處，呼籲學校積極參與外展計劃。

朱：打針與否純屬自願 學校不應被負面標籤

朱國強表示，理解當局盼能減輕兒童在流感重症與死亡的風險，並提升疫苗接種率，惟認為其做法上有改善的地方。打針與否純屬自願性質，學校安排與否有其考慮，不應因此而被負面標籤。

政府公布參與學校外展計劃的學校數目，已較去年顯著上升，中學的增幅尤為顯著。學界對於接種流感疫苗，普遍持正面積極的態度，建議政府應該在與學校溝通、資訊發布等方面作出改善，避免出現誤會。

朱國強相信，學校或因多種因素未能安排外展計劃。有個別幼稚園因擔心打針造成幼童不安，難以控制場面而拒絕參加，即使後來知道有噴鼻式疫苗，亦早已編排好課堂。另外，有些家長與學生對打針仍有誤解，學校考慮到需求可能有限而不參加。而事實上學校即使未有參加該計劃，也有應當局要求，向家長發出通告，呼籲他們盡快安排子女打針。

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