  • 17°C
香港時間：2025110日 (五) 16:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感高峰期｜衞生署公布拒絕安排打針學校名單　朱國強：應由教育局發通告而非開名

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

立法會教育界議員朱國強表示，打針與否純屬自願性質，學校安排與否有其考慮，不應因此而被負面標籤。（朱國強FB圖片）

衛生署衞生防護中心昨（9日）公開168間未有安排到校接種流感疫苗的學校，以及未確定接種日期的13間學校名單，當中包括中學、小學及幼稚園，引起教育界關注。立法會教育界議員朱國強今（10日）早就事件向醫務衛生局了解，並反映學界關注。

流感高峰期｜衞生署稱本港已進入流感季節　罕有公開逾百間未安排打針學校名單

翻查過往紀錄，這次是衞生署首次公開拒絕安排到校接種疫苗學校名單。朱國強引述當局解釋指，公開學校名單是考慮到家長知情權，並呼籲無參與外展計劃的學校家長，應該盡快帶子女接種流感疫苗。又指，衛生防護中心在公開名單前曾聯絡相關學校了解，確認他們的情況，同時亦曾聯絡教育局協助。

不過他指出，當局在過程中似乎未有告知學校，日後會公開「拒絕安排」學校名單。若政府因公共衞生理由，要求學校必需參與計劃，則應由教育局向學校發出通告，強烈建議學校參與及配合，並解釋不參加的理由。此外，政府應加強公眾教育，讓家長及學生了解接種疫苗的好處，呼籲學校積極參與外展計劃。

朱：打針與否純屬自願　學校不應被負面標籤

朱國強表示，理解當局盼能減輕兒童在流感重症與死亡的風險，並提升疫苗接種率，惟認為其做法上有改善的地方。打針與否純屬自願性質，學校安排與否有其考慮，不應因此而被負面標籤。

政府公布參與學校外展計劃的學校數目，已較去年顯著上升，中學的增幅尤為顯著。學界對於接種流感疫苗，普遍持正面積極的態度，建議政府應該在與學校溝通、資訊發布等方面作出改善，避免出現誤會。

朱國強相信，學校或因多種因素未能安排外展計劃。有個別幼稚園因擔心打針造成幼童不安，難以控制場面而拒絕參加，即使後來知道有噴鼻式疫苗，亦早已編排好課堂。另外，有些家長與學生對打針仍有誤解，學校考慮到需求可能有限而不參加。而事實上學校即使未有參加該計劃，也有應當局要求，向家長發出通告，呼籲他們盡快安排子女打針。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

流感高峰期｜衞生署稱本港已進入流感季節　罕有公開逾百間未安排打針學校名單
19:39 2025/01/09
流感高峰期｜衞生署稱本港已進入流感季節　罕有公開逾百間未安排打針學校名單
流感高峰期｜幼童流感個案持續上升　孔繁毅籲農曆新年前接種疫苗
11:46 2025/01/07
流感高峰期｜幼童流感個案持續上升　孔繁毅籲農曆新年前接種疫苗
流感季節｜28星期「超長」流感高峰期會否重演?　本港專家：難預測惟料免疫負債仍嚴重
17:23 2025/01/01
流感季節｜28星期「超長」流感高峰期會否重演?　本港專家：難預測惟料免疫負債仍嚴重

你可能感興趣

流感高峰期｜衞生署稱本港已進入流感季節　罕有公開逾百間未安排打針學校名單
19:39 2025/01/09
流感高峰期｜衞生署稱本港已進入流感季節　罕有公開逾百間未安排打針學校名單
流感高峰期｜幼童流感個案持續上升　孔繁毅籲農曆新年前接種疫苗
11:46 2025/01/07
流感高峰期｜幼童流感個案持續上升　孔繁毅籲農曆新年前接種疫苗
流感季節｜28星期「超長」流感高峰期會否重演?　本港專家：難預測惟料免疫負債仍嚴重
17:23 2025/01/01
流感季節｜28星期「超長」流感高峰期會否重演?　本港專家：難預測惟料免疫負債仍嚴重
兒童健康 傳染病 朱國強 疫苗 幼稚園 衞生防護中心 衞生署 學校 流感 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險