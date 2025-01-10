醫療突破︱韓國最新研究逆轉癌細胞減化療副作用　驗證大腸癌細胞重返正常

▲ 韓國最新研究逆轉癌細胞減化療副作用 驗證白血病乳癌細胞重返正常

【癌症／癌症治療／逆轉癌細胞／醫學突破／南韓研究】癌症治療有新突破！韓國高等科學技術研究院（KAIST）團隊，在近日研發出突破性技術，找到了逆轉癌細胞的機會，並已在大腸癌細胞方面獲得成效驗證，發現癌細胞可重返正常狀態，減低患者治療時會出現虛弱或復發等副作用。

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在去年12月20日，韓國高等科學技術研究院（KAIST）校長Kwang Hyung Lee宣佈，由生物與腦工程系Kwang-Hyun Cho教授領導的研究小組，研發出一項突破性技術，可透過將癌細胞逆轉成正常細胞，來治療結腸癌等癌症。這將有別於截至目前研發出的傳統癌症療法：通常著重在消滅癌細胞同時，波及到患者體內健康細胞與組織，導致出現虛弱或復發等副作用。新技術能為未來的癌症治療方式開啟新希望；研究成果刊登在《尖端科學》（Advanced Science）期刊。

「數位孿生」技術將癌細胞導回正途

研究團隊重點觀察在腫瘤發生過程中，正常細胞轉化成癌細胞，會沿著分化軌跡退化。團隊負責人Kwang-Hyun Cho教授從中設想，若能精準定位正常細胞分化的調節因子，並應用在癌細胞上，就有望將癌細胞轉換回正常且健康的細胞。

於是，團隊開創了一種「數位孿生」（digital twin）技術，建立與正常細胞分化軌跡相關的基因網路，主要促進腫瘤細胞分化（differentiate）或分化轉移（trans-differentiate）。研究報告解釋，團隊所設計的數位模型，能精確觀察正常細胞分化過程中的複雜基因及如何相互作用、分析基因之間的關係，如同繪製了一張細胞「航行圖」，從中找出將癌細胞導回正途的關鍵「主調節因子」（master regulators）。

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透過模擬分析，研究團隊系統性地鑑定了誘導正常細胞分化的主分子開關。Kwang-Hyun Cho教授介紹，團隊通過對大腸癌細胞的分子實驗、細胞研究與動物臨床試驗，驗證當開關應用於大腸癌細胞時，證實癌細胞恢復到了正常狀態。

未來或可拓展至其他癌症治療

據悉，過去已有科學家在骨髓性白血病（myeloid leukemia）、乳癌和肝細胞癌（hepatocellular carcinoma）等癌症中，觀察到類似的細胞「改過」現象。而本次的研究也表明，透過數位孿生技術分析和利用癌細胞基因網絡，確實可以實現癌細胞逆轉，而不是依賴偶然的發現。團隊相信，相關技術原理為未來開發可應用於各種癌症的「可逆癌症療法」帶來了重大希望，有助推動癌症療法發展。

Kwang-Hyun Cho教授表示，癌細胞能夠轉變回正常細胞的事實令人驚訝；透過研究證明了這種逆轉，可以系統地進行誘導。

不過，這項技術距離實際應用於人體臨床治療，仍需更多研究驗證。目前，該研究得到了科學和資訊通信技術部及韓國國家研究基金會，透過中期職業研究員計劃和基礎研究實驗室計劃支持。研究結果已轉移至「BioRevert Inc.」，用於進一步開發癌症逆轉療法。

同場加映：12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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