新店速報︱挽肉と米尖沙咀二號店　漢堡扒現烤過程全體驗

▲ 挽肉と米終進駐尖沙咀港威商場，開設香港二號店。

日本過江龍挽肉と米去年登陸中環IFC後，掀起一輪排隊熱潮，即使店方提供網上預約仍每日爆場，食客要嘗一口挽肉漢堡仍不是易事。上月挽肉と米終進駐尖沙咀港威商場，開設香港二號店。

相信一眾渴望能一嘗挽肉と米的食客，都會關注香港二號店的入座方法，新店跟IFC店的預約入座安排確有不同，採取現場排隊方式入座。記者到訪二號店試食當日，現場只有十多人排隊等候，食客應更易入座。食客順利進入餐廳，要先到售票機購票落單，購票空間充滿日系簡潔路綫設計，可靜心選購心儀菜品。

▲ 二號店堅持新鮮現烤，採用炭火燒烤，從準備到上枱的過程均會完整呈現於圍爐的客人面前。(傅承嘉攝)

每日現絞日本牛肉

二號店除了沒有落地玻璃設計，幾乎還原了IFC店的餐廳設置，店內設有28個圍繞碳烤爐的「新鮮現烤特等席」及兩個炭火烤爐，中間則為24小時低溫的透明挽肉室。店方每天早上「新鮮現絞」100%日本牛肉，於低溫挽肉室絞製當日所需分量，燒製前再用師傅人手迅速俐落地反覆拋出絞肉塑形，以此動作降低手掌溫度帶來的影響，以上每個步驟都是為了完整保留並呈現牛肉的原始鮮味。

師傅在食客用餐的過程中，會觀察食客的用餐速度逐件烤製，烤好下一秒隨即送到客人面前；每個漢堡扒均會造成90g的小分量，確保顧客吃到最後一口，都是熱騰騰的現烤美味。至於米飯方面，亦會新鮮現煮，使用與日本店相同的大型羽釜鍋煮飯，米粒在鍋內能均勻受熱，變得鬆軟可口。4個羽釜鍋不斷輪流烹煮白飯，因此不論是第幾碗飯，都是新鮮現煮。

▲ 燒製前，師傅會迅速且反覆地拋出絞肉塑形，以此動作降低手掌溫度帶來的影響，保留牛肉的原始鮮味。(傅承嘉攝)

三種官方食法

新店與日本店一樣堅持採用炭火新鮮現烤，從準備到上枱的過程均會完整呈現於圍爐客人面前，店員又會事先跟食客說明官方推介的3種食法；食客享用第一塊漢堡扒時，可先嘗原味並細味當中的肉汁和炭火烤出的鮮味，當肉汁沾到白飯之上，實在難以忍口。享用第二塊漢堡扒時，則可沾上店方提供的蘿蔔蓉並加上柚子醬汁，別有一番風味之餘，清新又解膩。

最後一塊漢堡扒則要加上一粒雞蛋，食客要先將漢堡排弄出一小個凹位，然後「犧牲」蛋白，再小心翼翼地將蛋黃置於漢堡扒的凹位當中，要影一張代表性的蛋黃漢堡並存的打卡相，實屬不易，可謂有得玩又有得食。

▲ 上菜前不妨先嘗嘗免治牛肉薯仔沙律和淺漬泡菜等特色前菜。(傅承嘉攝)

多款自家製配料

此外，店家亦備有多款自家製特色配料，包括生醬油、青唐辛子鹽漬檸檬、油漬青唐辛子、MOU先生的特製麻辣粉、椒麻醬、香炸蒜碎、梅子醋漬白菜和豆拌醬油，每一款都可以突出現烤漢堡扒及現煮白飯的美味，客人可自由組合，發掘自己最愛食法。另外還可加購小菜及飲品，包括新推出的菠蘿熱情果果蔬梳打與蘋果肉桂果蔬梳打。

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Info

挽肉と米二號店

地址︰尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號店

營業時間︰11am–10pm（最後點餐時間9pm）

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