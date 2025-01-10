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癌症殺手｜ 卵巢癌初期近乎零症狀8成確診已晚期　醫生警示：1種情況要留神【附卵巢癌常見症狀】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【卵巢癌／婦科疾病／腸胃病】定期做婦科檢查與體檢同樣重要，據統計，7成卵巢癌患者確診時已屬晚期。台灣有醫生指出，卵巢癌病情惡化迅速，且早期沒有明顯症狀，但若持續2星期出現腸胃或下腹不適，有可能是罹癌先兆。

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台灣婦產科醫生鄭丞傑在當地健康節目《醫師好辣》上指出，隨著醫療進步，子宮頸癌、子宮內膜癌的存活率越來越高，唯獨是卵巢癌除外。鄭丞傑解釋，卵巢癌致命的主要原因在於沒有早期發現。據臨床觀察，卵巢癌第1期存活率可達95％以上，但若進展至第3期，就只剩下40％左右。他指，有7、8成病人求醫時，往往已經確診第3期，癌細胞已轉移至其它部位，治療成效亦有限。

卵巢癌｜無聲癌症 一確診存活率剩4成

鄭丞傑續指，一般卵巢篩檢都會照超聲波檢查，但不一定有十足把握發現病灶。他指，有時患者可能今年體檢無問題，但隔了一年再檢查，卻已是第3期。他指，卵巢癌惡化速度極快，有別於子宮頸癌、子宮內膜癌發展較慢。

一般來說，卵巢癌初期沒症狀，但事實上其實有跡可尋。鄭丞傑指出，他在行醫初期曾蒐集數百個卵巢癌案例，逐一去詢問患者在發病前半年是否有任何症狀，結果發現大部分都會出現腸胃症狀，如消化不良，或是下腹不適但又不痛。由於這些症狀不具特異性，所以容易被忽略。

鄭丞傑提醒，一旦出現上述不特異症狀持續2周以上，建議盡快求醫。他強調，子宮、卵巢位置接近大腸，故腸胃科醫生診斷病人時，都不能排除胃癌轉移的可能性。

卵巢癌｜卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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卵巢癌｜卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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