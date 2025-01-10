嘉禾院線戲院︱嘉禾旗下4間戲院一度被傳執笠 其中3間晚上恢復預售戲票
撰文： 曾秋文
發布時間： 1 小時前
最後更新： 58 分鐘前
【嘉禾院線 / 海運戲院 / 戲院結業】嘉禾院線旗下4間戲院屯門Stage E、筲箕灣銀河廣場、奧海城the sky、Megabox，因官網一度顯示只售賣今日（10日）的戲票，被傳結業。不過，除Megabox外，官網晚上已恢復預售其餘3間戲院未來日子的戲票，Stage E及銀河廣場已預售至下周三（15日）的戲票，the sky則可預購至本周日（12日）的場次。
TOPick記者下午曾到筲箕灣銀河廣場戲院，有職員稱暫時未收到公司通知，但證實電腦未能預訂明天戲票，今日兩間戲院一及二會營業至晚上11時30分最後一場，職員對傳戲院結業都表示無奈。
另外，市民陳小姐表示，在社交媒體知道戲院明天可能結業、所以專程再來購票懷念，她用50元觀賞今晚的電影《爸爸》，這已是她第二次觀看該片。面對戲院結業，她表示很可惜，因為筲箕灣只得此間戲院，日後要轉到太古城睇戲，而且此間迷你戲院票價便宜，在星期三戲票只需要40元，甚至該戲院之前曾做過推廣，用電子支付工具只要20多元也可以看一套戲，所以對筲箕灣的街坊可說是損失。
嘉禾院線︱嘉禾院線旗下4間戲院疑結業 只剩3間戲院海運每日只放一場《曾經擁有》
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