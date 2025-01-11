小學題目｜數學考試1題目被批太簡單 網民極速解題：小學生都識計！
撰文： 王明芳
發布時間： 15 分鐘前
不少家長都會被孩子的數學功課考起，但原來太簡單也會被批評？近日有網民分享一道題目，直指老師把一道太簡單的數學題出在考卷上。貼文一出，引來網民留言「呢題小學生都會計！」
小學題目｜數學考卷現超簡單題目
有網民在Facebook社群「爆廢公社公開版」上載一道數學題照片，直指「沒想到真的有老師把這題出在考卷上」，題目如下：
已知A×A=6，而且A×B=18，依前面兩二個的算式，可以推論B×B=？
1.12
2.36
3.54
4.72
延伸閱讀：小學數學科——立體圖形及圖形題目必背公式
小學題目｜題目太過簡單 網民紛紛解題
帖文一出，大批網民留言，表示題目非常簡單，「這題超簡單 ABAB=18*18，AA=6，BB=(18*18)/6=54」、「不用學根號也能解，A×A=6，A×B=18，B=18/A，B×B=18/A×18/A」、「不就54.....」、「難得有學渣們會的題目，紛紛出籠，笑死」。
更多小學數學挑戰題，即睇：
小學功課｜小學數學題「4x△=△+36，△=？」被指好難 1細節被網民反嘲：曬命多過唔識
小學功課︱小三數學題「500-302-75」等於123竟是錯 老師正解曝光
小學功課｜小學數學題「5＋0＝5」被指錯 母求助網民答案令人折服
小學功課｜數學題「1.2+6.8=8」是錯的？ 老師解答令母親O嘴網民吐槽：吹毛求疵
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：