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小學題目｜數學考試1題目被批太簡單　網民極速解題：小學生都識計！

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

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數學考試1題目被批太簡單，網民極速解題「小學生都識計！」

不少家長都會被孩子的數學功課考起，但原來太簡單也會被批評？近日有網民分享一道題目，直指老師把一道太簡單的數學題出在考卷上。貼文一出，引來網民留言「呢題小學生都會計！」

小學題目｜數學考卷現超簡單題目

有網民在Facebook社群「爆廢公社公開版」上載一道數學題照片，直指「沒想到真的有老師把這題出在考卷上」，題目如下：

已知A×A=6，而且A×B=18，依前面兩二個的算式，可以推論B×B=？

1.12

2.36

3.54

4.72

網民上載一道數學考試題目。（Facebook圖片@爆料公社）

延伸閱讀：小學數學科——立體圖形及圖形題目必背公式

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小學題目｜題目太過簡單 網民紛紛解題

帖文一出，大批網民留言，表示題目非常簡單，「這題超簡單 ABAB=18*18，AA=6，BB=(18*18)/6=54」、「不用學根號也能解，A×A=6，A×B=18，B=18/A，B×B=18/A×18/A」、「不就54.....」、「難得有學渣們會的題目，紛紛出籠，笑死」。

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