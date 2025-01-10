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立法會｜事務委員會正、副主席名單出爐　3關鍵委員會均由「新丁」掌

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 32 分鐘前

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立法會18個事務委員會將於下周二舉行2025年會期的首次會議。（資料圖片）

立法會18個事務委員會將於下周二舉行今年會期的首次會議，選舉正副主席，但提名時間已在今日下午5時截止，各席位只有一項有效提名，即全部自動當選。

本欄早前提到，協調委員會正、副主席人選時，保安、司法、教育事務委員會受高度重視，人選須待「更高層」拍板，結果已出爐，均由新丁掌。其中，自2016年開始掌保安事務委員會的陳克勤退下火線，由簡慧敏擔大旗；讓賢的還有主持教育事務委員會4年的梁美芬，周文港成功「上位」；「班長」廖長江退下火線，由林新強掌司法及法律事務委員會。

●立法會事務委員會正、副主席名單：

委員會／2022年度／2023年度／2024年度／2025年度

司法及法律事務委員會／廖長江、容海恩／廖長江、容海恩／廖長江、林新強／林新強、容海恩

工商及創新科技事務委員會／邵家輝、譚岳衡／吳永嘉、譚岳衡／林健鋒、吳傑莊／林健鋒、吳傑莊

政制事務委員會／周浩鼎、李浩然／周浩鼎、李浩然／黎棟國、陳勇／黎棟國、陳勇

發展事務委員會／謝偉銓、劉國勳／謝偉銓、劉國勳／盧偉國、林筱魯／盧偉國、林筱魯

經濟發展事務委員會／吳永嘉、黃英豪／陳祖恒、蘇長榮／葉劉淑儀、嚴剛／葉劉淑儀、嚴剛

教育事務委員會／梁美芬、鄧飛／梁美芬、鄧飛／梁美芬、周文港／周文港、梁子穎

環境事務委員會／葛珮帆、劉業強／葛珮帆、劉業強／劉國勳、陳紹雄／劉國勳、陳家珮

財經事務委員會／林健鋒、出缺／林健鋒、李惟宏／李惟宏、蘇長榮／李惟宏、蘇長榮

食物安全及環境衞生事務委員會／何俊賢、陳家珮／陳凱欣、陳家珮／楊永杰、梁文廣／張宇人、何俊賢

衞生事務委員會／張宇人、陳凱欣／張宇人、楊永杰／陳凱欣、林哲玄／林哲玄、陳沛良

民政及文化體育事務委員會／鄭泳舜、霍啟剛／鄭泳舜、陳穎欣／馬逢國、陳穎欣／馬逢國、陳月明

房屋事務委員會／盧偉國、梁文廣／盧偉國、梁文廣／吳秋北、鄭泳舜／吳秋北、鄭泳舜

資訊科技及廣播事務／何君堯、邱達根／何君堯、邱達根／葛珮帆、容海恩／葛珮帆、邱達根

人力事務委員會／陸頌雄、林振昇／陸頌雄、林振昇／林振昇、顏汶羽／林振昇、顏汶羽

公務員及資助機構員公事務委員會／郭偉强、蘇長榮／郭偉强、黎棟國／梁子穎、林琳／林琳、陸瀚民

保安事務委員會／陳克勤、黎棟國／陳克勤、簡慧敏／陳克勤、簡慧敏／簡慧敏、楊永杰

交通事務委員會／易志明、陳紹雄／陳恒鑌、陳紹雄／陳恒鑌、李梓敬／陳紹雄、姚柏良

福利事務委員會／陳恒鑌、鄧家彪／鄧家彪、管浩鳴／管浩鳴、江玉歡／管浩鳴、江玉歡

資料來源：立法會

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