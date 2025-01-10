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邵家臻病逝｜社聯：感謝多年來對社會服務支持和貢獻　社總：推動政策改革造福業界同仁

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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邵家臻。（資料圖片）

前社福界立法會議員邵家臻因胃癌手術後出現併發症，於周五（10日）凌晨離世，終年55歲。香港社會服務聯會和香港社會工作者總工會均有發聲明致哀。

社聯指，邵家臻關心青年發展，關懷弱勢社群及社會事務，曾擔任社福界立法會議員，期間與業界緊密合作，共同為推動社會福利政策和服務而努力。邵家臻於2016至2021年獲邀出任社聯執行委員會委員，在任積極參與社聯的工作。社聯對邵家臻辭世深感哀痛，感謝他多年來對社會服務及本會發展的支持和貢獻，向其家人致以深切慰問，願他安息。

社總指，痛心地得知邵家臻離世的消息，他曾擔任社總理事，為業界的發展做出了卓越貢獻，指他在立法會議員及註冊局民選委員的崗位上，始終以服務社會為己任，推動政策改革，造福無數業界同仁。

社總指，猶記邵家臻在社工學生年代已帶領同學參與社總的行動，他首個行動就是反對當時「薪常會」將SWA起薪點下降3點的請願遊行。畢業後邵曾加入社總理事會為同工爭權益，為社福政策提意見；很多重要的業界行動都有邵的身影。社總指，

離開社總後阿臻創辦幾個不同的同工組織，仍然為同工和專業打拼，與社總互相呼應，互相督促。阿臻對事物擇善固執，正直不阿；對不公的事情敢於批判，勇於承擔；筆桿子嬉笑怒罵，出書不勝其數。

社總：不僅是優秀資深社工  還是無私導師

社總指，

阿臻不僅是一位優秀資深社工，還是一位無私的導師。他始終關心後輩的成長，積極扶持後來者，激勵新一代的奮鬥精神。其深厚的專業知識和無私的奉獻精神，將永遠留在我們心中。

翁子光致哀

各方好友發文致哀，導演翁子光在社交平台說：「致我最深切的哀悼，我最好的朋友」。翁子光讀中三、四時，在荃灣的青年中心認識了當社工的邵家臻，二人是相交廿多年的好友。

前會計界立法會議梁繼昌在社交平台說：「家臻，你怎的走得那麽快！非常記掛着你！」自由黨前紡織及製衣界功能界立法會議員鍾國斌留言：「Rip」。

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