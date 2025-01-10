月子中心倒閉｜連鎖月子中心疑破產倒閉80分店　產婦一覺瞓醒人去樓空3餐靠外賣

▲ 內地連鎖月子中心疑破產倒閉80分店，有產婦一覺瞓醒發現人去樓空，3餐要靠外賣，無晒心情坐月！

【內地月子中心倒閉/產婦/新手媽媽】近年不少港媽回深圳月子中心坐月，但近日就有內地知名連鎖店「愛家月子中心」疑似經營不善，多地分店相繼關閉，一夜之間人去樓空，留下來的產婦沒人照顧，3餐要靠外賣解決！

月子中心倒閉｜大批產婦控訴一覺醒來沒人照顧

近日內地社交平台湧現大批產婦的控訴文，直指知名月子中心「愛家」突然倒閉，殺她們一個措手不及！產婦們紛紛表示，自己花錢坐月子，未能享受到應有的服務之餘，如今連基本三餐都無法保障，竟要靠外賣解決。

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據知廣東、江蘇等地多家分店的愛家月子中心一夜之間人去樓空，產婦們網上控訴老闆，老闆疑似已夾帶私逃，網傳涉案金額或高達數億元（人民幣，下同）。有正在坐月的新手媽媽表示，自己一覺醒來，竟發現月子中心的工作人員和陪月員都不見了，自己和BB都沒有人照顧，頓感徬徨無助！

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月子中心倒閉｜雙胞胎產婦：只想有人幫忙照顧BB

另一名廣州的產婦則無奈表示，自己才住了5天，月子中心的員工突然不見了，整棟樓只剩下嬰兒和媽媽們，最終驚動兩名警察凌晨到場了解，卻沒有解決方案；而葛女士亦只入住短短4天，就被通知月子中心的營運公司倒閉，後續也沒有任何補償或挽救措施。杭州的一位新手媽媽表示，她生了一對雙胞胎，完全沒有照顧BB經驗，如今手足無措，只想有人幫她照顧BB：「兩個一晚上沒睡，真的挺難的。」

月子中心倒閉｜廚師和陪月員被拖欠兩個月薪金

此外，蘇州亦有涉事產婦透露，自己交了29,800元，才入住兩天，7日早上就發現工作人員不在了，而上海一名產婦家屬就表示，嘉定安亭店一直正常，甚至1月6日還在招人，翌日卻人去樓空，據知廚師和陪月員已經被拖欠兩個月薪金，同為上海人的一位準媽媽稱，自己預付了3萬多元，還沒來得及入住，月子中心卻倒閉了。

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據了解，愛家月子中心在中國分店多達80家，近日卻爆出破產風波，涉廣東、上海、江蘇等地。據悉，愛之家集團成立於2022年5月，法定代表人為王沛騰，旗下控股公司多達85家。該集團前身主要從事攝影服務，2019年開出第一家愛家月子中心。2024年擴張發展，截至去年10月18日，集團旗下共計擁有53家月子中心實體門店。在短短的10個月共新開門店37家，發展相當迅速。

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