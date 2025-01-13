北上生活｜港女分享深圳租屋$4XXX住複式　細數5大優點讚北上生活性價比高

▲ 港女分享深圳租屋$4XXX住複式，細數5大優點讚北上生活性價比高。

因香港租屋成本較高，部分港人選擇移居深圳以節省開支、提高生活質量。近日，有港女在Facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流」群組發帖，分享由香港移居至深圳居住生活的開銷及感受，大讚深圳生活性價比高。

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北上生活｜400呎的複式公寓租金$4,246

樓主半年前從香港移居指深圳紅山區，租住在1間租金較高的近400呎的複式公寓，加上水電管理費，每月住房支出約為港幣4,600元；而每月伙食費用約為1,300元，必要開銷共計約為6,000元，她大讚性價比提高的同時，生活質素亦所提高的同。

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北上生活｜生活豐富性價比高

樓主細數居住在深圳的5大好處，首先是外賣服務便利，無論是食物、百貨用品皆可免費送貨上門，她形容稱「1個月內唔出街都是有可能的」；其次，網購退貨操作較香港簡單方便；通勤方面，她指日常乘搭地鐵通常僅需2至5元人民幣，還可騎電動車代步。

深圳的夜生活豐富，就樓主住所附近，不時便會有活動和表演，亦有小吃夜市，十分熱鬧；除此之外還有不少24小時開放的場所，如健身房、卡拉OK等；最後則是「香港賺錢，深圳花」，她認為這樣個人的生活質素會增加不少。

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樓主還粗略計算了港人居住在深圳，每日跨境香港工作的月開銷：交通費約1,500元、伙食費2,000元、租金3,000元、玩樂及其他費用2,000元，每月共計花銷大約在8,000元左右，「生活綽綽有餘，還有好多閒錢給你儲」。

北上生活｜網民熱議移居深圳優缺點

該帖引起網民熱議，有移居深圳的港人表示贊同，「我都搬左差不多半年，叫我返翻香港住我真係接受唔到」、「香港打工返深圳住，租屋食嘢買嘢比香港平好多，唔好處就係返工來回成3個鐘」、「深圳真自由自在嘅活力不夜城」。

不過，亦有人認為對於每日要兩地通勤的上班族而言，沒有太大參考價值，「香港返工嘅，會有啲困難」、「返工的就不用想啦,來回奔波好累」。

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