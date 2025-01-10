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KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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陳奕迅宣布取消泰國曼谷演唱會。

【王星 / 人口販賣 / 陳奕迅】曾經參演《玫瑰的故事》等多套電視劇的內地演員王星（星星），在泰國邊境湄索縣失蹤，懷疑被拐騙到緬甸，幸在1月7日獲救。

雖然如此，但此事令不少人擔心到泰國旅遊是否安全，而陳奕迅原本在下月22日在泰國曼谷舉行演唱會，但今日就宣布取消。有關方面發聲明如下：

親愛的歌迷朋友們：

自陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會舉辦曼谷站的消息公布以來，我們感受到了來自海内外歌迷朋友們的巨大熱情，於2024年12月，曼谷站門票全面售罄。你們的鼎力支持與耐心等待，為我們的演唱會籌備提供了源源不斷的的動力。全體工作人員也一直為此努力，致力於為觀眾們帶來一場難忘的演唱會體驗。

然而，對於陳奕迅先生以及主辦方而言，觀眾朋友們的安全至上，是我們最為關切的。考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，我們審慎地決定：原定2025年2月 22日在泰國曼谷IMPACT ARENA 舉辦的《陳奕迅 FEARand DREAMS 世界巡迴演唱會 曼谷站》將取消舉行。由於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意！

對於已從官方售票平台（僅限於：泰國官方售票平台：Thaiticketmajor；中國官方售票平台：大麥、貓眼）購票的觀眾朋友們，官方售票平台將會全額退票。公告發布后，10個工作日内完成退款。

另，對於網路媒體上出現的部謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實消息或言論，我們保留追究法律

責任的權利，已取得相關授權並已委託律師處理。

我們衷心地感謝廣大歌迷朋友們的理解與支援，由此給您帶來的不便我們再次表達歉意，敬請諒解！

時值即將來臨的新春佳節，也藉此機會提醒各位計劃出遊的朋友們：謹慎甄別網路資訊，旅途中警惕陌生人的搭訕，選擇正規交通工具和住宿地點，保護好隨身攜帶的證件和財物，時刻注意旅途安全。

最後，提前預祝大家新春快樂，萬事如意！

上海聖峰文化有限公司
2025年1月10日

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