賀年禮品｜一田賀年優惠低至34折　精選10大海味品牌+福袋 $39換購阿一4頭鮑魚

▲ 一田賀年優惠低至34折，即睇小編心水推介。

【一田/農曆新年/賀年食品／禮盒】農曆新年就快到！一田舉行賀年減價優惠，過百款中日賀禮以低至34折發售，同時精選10大海味品牌及福袋，還可以$39換購阿一4頭鮑魚，趁減價快啲入貨！

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賀年禮品｜精美福袋及禮盒裝

即日至1月28日，全線一田及特別展場舉行賀年祭「迎春 ‧ 禮饌」 (YATADAY及西沙GO PARK限售部份貨品)，過100款中日賀禮以低至34折發售，當中包括︰海味珍品福袋、年菜必備鮮貨、萌趣卡通精品、美酒及超市乾貨食材等；一田更特別為大家精選新年拜年必備禮品，包裝精美，總有一款合你心水！

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賀年禮品｜海味珍品福袋

一田備有大量不同款色的福袋，當中海味珍品最受歡迎，如阿一飽魚海味禮盒 $318 （原價$428）、南北行金蛇獻瑞鮑魚養生福袋 $258 （原價$602）、安記新春禮袋 $258（原價$539）、官燕棧 X一田聯乘福袋 $318（原價$948）等，另有一辦館花膠筒 $790（原價$990）、平和花禮盒 $128（原價$208），最適合送給長輩做賀禮。

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賀年禮品｜賀歲新煮意

各位廚神要大顯身手，身邊亦得靠好幫手。一田推出多款廚具以優惠價發售，如美亞萬用鍋 $218 （原價$369）、Buffolo五層雙耳平底鑊連蓋 $698（原價$1,498）、Tiger四合一電飯煲 $1,188 （原價$1,398）送1L保溫瓶 $1,288（原價$1,498）等，絶對是抵買之選。

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賀年禮品｜新春家居好物

一田推出新春賀歲自選組合，於指定大吉小家電中及大利家居貨品各選其一︰前者包括︰抽油煙機、無線吸塵機、輕微爈、風筒等；後者包括︰護頸彈簧枕、氣炸鍋、電飯煲、電熱水壺、多功能厚被等，埋單都是 $1,888！

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賀年禮品｜折上折優惠

超市買夠$200可以加購6款迎春美食好貨，包括$39阿一4頭鮑魚、超力香米 $39.9、開心果 $48、花生油 $26、滴露清潔劑 $25及Ariel 4D抗菌洗衣膠囊 $50。用EPS消費額外送現金優惠劵，指定貨品折上折優惠。

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YATA會員購物滿額送限量版「一田花開吉祥利是封」；Gold 會員專則購買精選乾貨禮盒、蔘茸海味鮑魚、紅白氣酒 (烈酒除外) 、日本酒、賀年揮春及利是封 (Sanrio Gift Gate除外)，即享5倍積分，超值優惠！

賀年禮品｜一田賀年祭「迎春 ‧ 禮饌」

日期： 1月10日至1月28日 時間︰ *年初一(1月29日)特別營業時間 12noon-9pm 地點： 全線一田及特別展場 (YATADAY及西沙GO PARK限售部份貨品) 旺角MOKO MTR層(7-31/1) 元朗YOHO MALL I L1(7-31/1) 將軍澳東港城L1 (8-31/1) 荃灣廣場L1 (9/1-2/2) 葵芳新都會廣場L3(15-31/1)

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