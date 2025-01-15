研資局設兩大資助計劃 為相關優秀學者開展學術研究鋪路

香港擁有多間具國際水平的大學學府，當中不乏投身研究計劃的優秀學者。研究資助局（研資局）一貫透過推出多項研究資助計劃，全方位為他們提供強而有力的支援。針對人文學及社會科學領域，研資局設有「人文學及社會科學傑出學者計劃」，藉資助相關範疇的傑出學者，讓他們可專注研究工作。此外，為重點培育新進學者，為學術研究鋪路，研資局亦設有「傑出青年學者計劃」。以下邀來兩位應屆得獎者分享自身的研究目標及抱負，並為新一代學者送上鼓勵和寄語。

從清代文學探索獨特海洋視角

嶺大學者入選「人文學及社會科學傑出學者計劃」

「異托邦」概念由法國思想家傅柯（Michel Foucault）提出，指介乎真實和烏托邦之間既真實又虛幻的所在。致力研究明清海洋文學的嶺南大學（下稱嶺大）中文系副教授王苑菲，以「清代文學與海洋異托邦」為主題的研究項目，冀填補明清文學作品中有關中國海洋視角的空白，並成功獲研資局「人文學及社會科學傑出學者計劃」提供資助，朝實現研究目標踏出重要一步。

提到釐定「海洋異托邦」的研究方向，王教授闡述，一貫喜歡鑽研不乏奇幻元素的明清文學作品，當中充斥海盜、倭寇及海商等題材，與海洋的關係密不可分。惟以往較少文學研究探尋及分析這些作品中蘊藏的海洋視角，以及進一步發掘中國海洋文化的獨特性和發展歷程。

▲ 嶺大中文系副教授王苑菲的研究項目以「清代文學與海洋異托邦」為主題，獲研資局「人文學及社會科學傑出學者計劃」提供資助。

擴大研究範圍 鑽研清代文學

「我曾撰寫一部從明末中國海洋小說尋找海盜身影的英文專書，2021年在美國密歇根大學出版，成為學界首部專門講述中國明末海洋文學的著作。」王教授稱，其後開始想到清代文學從十六世紀至十九世紀的三百年之間，也存在相當豐富的研究材料，單是將海洋視野研究局限於明末作品並不足夠，因而萌生擴大研究範圍的想法，務求加入清代海洋文學作品的研究材料。

王教授直言，她將研究項目定為「清代文學與海洋異托邦」，期望可擴闊第一本著作的研究範圍，從一個較宏大的歷史框架來探討中國海洋話語的延續性和多樣性。「現時已有不少關於海洋文學及世界海洋史等書籍，但主要集中於海洋在中國歷史上的政治性，也多是從陸地角度出發，還沒有系統地研究海洋在中國明清文學上的作用，以至深入探討其角色和地位。」

她補充，期望藉此研究完成個人的心願，從文學的角度探索海洋在中國小說、詩歌及文化生涯上的意義，從而找到一個嶄新、獨特的視覺，重新審視明清時代的中國文學史。

創造海洋「異托邦」 提供創作靈感

至於引用「異托邦」一詞，王教授指出，「海洋在我看來是一個比較奇特的空間，一般人進入海洋範圍後，既有人暈船，也有人即時失去方向感，或遇上風浪等。與此同時，很多中國作家、小說家及創作詩詞的人在經歷和幻想海洋這個空間時，往往會創造出一種如同『異托邦』的空間。穿梭中國與東南亞地區的移民、政客或商人，海上航行期間會創作詩歌，流露對世界的關懷，亦會有產生佷多在陸地上沒有的特殊感受。」

除了文字以外，她指清代作品中亦有不少富趣味性的繪圖，如康熙年間描繪海洋生物的《海錯圖》，就一直吸引她進行研究，由此可體察到海洋為不同的人帶來新奇的構思，如同失去方向感，卻又能從中找到眾多靈感，從而與現實重新建立一個想像性的連接。凡此種種，皆可窺見海洋確實為研究中國文學史提供新穎的角度，使研究項目饒富意義。

▲ 王苑菲教授期望，藉此研究可為明清文學作品中有關中國海洋視角填補空白。

喜獲研究資助 專注投入研究

王教授由完成首本著作後已開始構思這項研究，至今已經歷兩年。她表示，獲得研資局「人文學及社會科學傑出學者計劃」的資助令她喜出望外，既為其研究提供資助經費，也有助減輕她的教學及行政職務，讓她有一年時間專注思考研究方向，以及收集及整理研究資料。

「在這個計劃中獲選還是挺驚訝，因為過往一般都是資深的嶺大教授獲選。我加入嶺南大學只有兩年，這次得獎對我是很大的鼓勵。」她形容取得研究資助有如一場「及時雨」，使她的研究土壤得到滋養，預期最快可於明年底完成另一部研究清代海洋文學的英文著作，作為研究項目的重要一環。

嶺大提供支持 開展實地調查

對於是次研究工作的挑戰方面，王教授認為，當中離不開尋找適用的研究材科。慶幸身處於香港這個同樣靠近海洋的城市，也有張保仔這位清代著名海盜在長洲的遺址。她不時到長洲進行實地考察和調查，為這項研究提供了非常有利的條件。

她又寄語有志開展研究的學者，在透過多讀書持續吸收新知識，紮穩學術根基以外，也必須志存高遠，有感於懷，並具備不斷尋求突破的精神和毅力。「嶺南大學對我研究予以實質支持，如去年給了我一項補助金，讓我可開展初步的實地調查，加上我的同事都非常支持我，對我的研究工作有很大幫助。」

港大學者研究軟體瘦身系統 獲頒「傑出青年學者獎」

置身於數碼世代，無論是個人或企業的手機及電腦皆會載愈來愈多軟體（Software），有需要適時釋放儲存空間與減低安全風險。香港大學（下稱港大）計算機科學系助理教授錢晨雄早在美國攻讀博士期間，已着手研究相關課題，他約於3年前回港發展並加入港大教研團隊後，決定開展「軟體瘦身方法」的研究項目，更成功獲得研資局的「傑出青年學者獎」及經費資助，對加速研究推展注入強大動力。

▲ 港大計算機科學系助理教授錢晨雄銳意透過開展研究項目，有效地為佔用大量儲存空間的軟體「瘦身」，同時減低安全隱患並提升效能。

隨着現代軟體涵蓋的功能不斷增加，導致其體積和所佔空間亦持續上升，也因經常需要使用，而未能如同影片等檔案可放上雲端以節省空間。錢教授指出，留意到不少軟體包含了很多使用者不需要的功能，既浪費了記憶體有限的儲存空間，令性能降低，更嚴重是有可能打開了更大的攻擊面，帶來安全隱患。

解決兩大難題 釋放儲存空間

「舉一個例，我們經常使用社交媒體的應用程式來發送文字或語音信息，這個軟體內置的支付及購物頻道等其他功能，卻不一定人人適用，但這些功能的存在，卻依然會佔用很多內存空間，從而影響系統運行，令性能變慢。」他直言，正因如此，近年軟體瘦身的重要性亦見顯著提升，並逐漸發展為新興的研究領域。而是次為他帶來獎項的研究項目，正是透過為特定用家消除不必要的程式碼功能，全面提高軟體的安全性和效能。

提到有關研究項目的獨特優勢，錢教授表示，留意到過去數年在這個研究領域中，雖然促成不少軟體瘦身系統的開發，但仍然未能完全克服兩大關鍵挑戰。其一是瘦身方法局限於死代碼消除（Dead code elimination），需要存取原始程式碼，或使用特定的場景測試案例；其二是這些系統只能提高瘦身程式的安全性，卻要付出降低效能的代價，包括增加記憶體使用和減慢中央處理器（CPU）的運作等，同樣並不是最佳的處理方式。

「針對軟體瘦身屬新興的研究領域，現有的瘦身系統尚有不足，很大程度在於這些系統需要獲取並分析軟體的源代碼（Source code），以便識別哪些功能並不符合用家需求，惟實際生活中很多軟體，特別是若干商業軟體，我們未必取得其源代碼，以致難以作出有效識別。」錢教授指出，他的研究項目主要聚焦於創新的軟體瘦身方法，通過分析這些軟體的二進制代碼，配合動態瘦身的方式，找出特定用家不需要的軟體功能加以處理，而毋須獲取源代碼，由此也可保證軟件及記憶體的安全性和運行不受任何影響。

堅持研究方向 喜獲獎項肯定

藉此研究開發的全新軟體瘦身系統，錢教授表示，除了適用於所有軟體外，也着重提升其瘦身效能，以基本的網絡瀏覽器（Web Browser）為例，料可減省約百分之三十的儲存空間。「目前這個研究項目仍在起步階段，預期可在三年內完成。」

提到構思推出這個研究項目遇到的最大挑戰，錢教授闡釋，他約於三年前回港發展時，當時這個研究方向並未受到太大重視。直至後來工業界開始意識到這個軟體問題影響深遠，特別是不少大企業開始注重有關學術研究，他因此開始與業界開展一系列學術交流及合作。「慶幸我在大學的支持下堅持下來，未有放棄這個研究方向，最終得到『傑出青年學者獎』及研資局的研究資助，對我一直致力於推動軟體瘦身的研究項目帶來很大鼓舞，對我剛起步不久的學術研究生涯也給予重大的肯定，令我對未來開展更多研究項目增添信心。」

▲ 錢晨雄教授寄語新一代學者，開展研究應結合個人興趣和關注的問題，致力找出解決方法。

聘本科生參加 加速項目發展

他補充，是次得到研資局批出研究經費，有助聘用博士生及本科生參與研究工作，不但可加速推進研究項目的發展，更能藉此培養他們的研究能力和興趣，為學術界的應用研究提供可持續的支持作用，令學者、大學、業界及社會都能同時受惠。

作為年青學者的優秀代表，錢教授寄語期望投身不同研究工作的新一代學者，應從自己研究的興趣點及關注的問題出發，而非只是隨波逐流，或盲目跟風，「需知研究風潮不斷更新或轉變，比如之前區塊鏈話題炙手可熱，很多人轉向進行相關研究，現在人工智能（AI）成為熱潮，難道大家又轉向從事AI的研究項目？做研究不是趕潮流，而是認清問題的本質，結合自己的興趣點，發現真正的問題，再找出解決方法，才能推進研究的發展。」

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研資局早前舉行頒獎典禮，共表揚103名來自八所教資會資助大學的研資局高級研究學者、研資局研究學者、人文學及社會科學傑出學者、傑出青年學者獎得主以及研資局博士後研究員。研資局主席唐偉章教授恭賀各得獎者獲得非凡成就，並感謝政府支持高等教育界。

更多計劃的資訊：

人文學及社會科學傑出學者計劃



https://www.ugc.edu.hk/big5/rgc/funding_opport/hsspfs/

傑出青年學者計劃



https://www.ugc.edu.hk/big5/rgc/funding_opport/ecs/

（特約）