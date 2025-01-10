陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟

▲ 陳百強家姐陳小儀多年來一直低調生活，近日罕有現身。

【陳百強／陳小儀／歌手】本港已故樂壇巨星陳百強逝世31年，近日就有女網民分享與陳百強家姐陳小儀的合照，只見甚少露面的陳小儀打扮樸素，氣質十分儒雅，笑容更是與弟弟十分神似。

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該名女網民在小紅書上以「和陳百強家姐的愉快一餐」為題發文，並貼上兩人合照。從照片可見，陳小儀蓄短髮、略施脂粉，打扮亦較為樸素，身穿啡色毛衣及粉紅色內襯，配戴一條珍珠頸鍊，臉上掛著和藹儒雅的笑容，精神極佳之餘亦神似同父異母的弟弟。

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女網民表示自己當日與陳小儀及其丈夫Eddie聚餐，盛讚陳小儀氣質非常優雅，「中環的優雅在小儀姐和Danny身上得到最極致的體現，也多謝小儀姐悉心安排的禮物，很喜歡！」她又分享當日的談話內容，「聽她講講細佬Danny的往事，稱讚一下那些有情有義的朋友，話話彼此家常。」

陳百強家姐｜曾演唱弟弟名曲

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陳小儀多年來一直低調生活，至前年（2023年）9月7日，亦即陳百強的65歲冥壽，其家人和粉絲為他設宴紀念及慶祝生日。當日陳百強的大哥陳百靈、二哥陳百敏、三哥陳百良以及陳小儀皆有出席，她穿上酒紅色的碎花連身裙和魚網襪，加上珍珠首飾，整個人極有氣質。

當天晚上，她亦在台上演唱胞弟的經典歌曲《戀愛預告》，影片在網上流傳後引起網民關注，不少人留言大讚陳小儀保養得宜，同時懷念陳百強，「70多歲的小儀姐依然美麗典雅、儀態萬方。如果丹尼還在，也定是𠆤英俊儒雅、氣質一流的老帥哥！」、「丹尼的哥哥姐姐也很有氣質，一家都是風度翩翩，儀表堂堂」、「姐姐笑起來的樣子和丹尼特別像」、「哥哥姐姐對丹尼很好，很感動。」

陳百強家姐｜陳小儀斥資5525.8萬買鴨脷洲豪宅

陳小儀在去年初（2024年）與相關人士斥5,525.8萬元，透過公司名義購入鴨脷洲豪宅「凱玥」4房海景單位連一個車位。該單位實用面積1,956平方呎，實用呎價為2.8萬元。據指陳百強的父親為鐘錶商人，本身家境富裕，而其姊陳小儀在弟弟離世後，亦有多次出席陳百強紀念活動，包括陳百強的65歲冥壽活動。

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