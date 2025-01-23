TOPick會員有獎｜送你「大埔超級城呈獻： 安記鮑魚發財全盒+萌寵相框利是封2包」（20份）

乙巳靈蛇賀新歲 利是祝福添暖意

新地15大商場特色利是封型格上線

新鴻基地產（新地）旗艦商場大埔超級城強勢推出《福貓團圓慶新年》大型推廣活動，以一連串精彩活動迎接農曆新年的來臨，包羅六大禮遇計有《新春雙重狂賞》、《新春印花賞》、《1 元招財開年飯》、《旅客開運福袋》、《跨區消費賞》及《新春禮遇》，並以創意推廣活動為您帶來一個難忘的佳節體驗，與顧客歡渡一個喜氣洋洋的農曆新年。

禮遇 1：《新春雙重狂賞》送高達 HK$800 優惠券

The Point會員於推廣期內 ,於大埔超級城即日以電子貨幣消費滿HK$4,000,送 HK$200 電子優惠券;以電子貨幣消費滿 HK$8,000,送 HK$600 電子優惠券,同時賺取 Point Dollar。

禮遇 2：《新春印花賞》同時賺取電子優惠券及 Point Dollar

The Point會員於推廣期內到大埔超級城以電子貨幣購物滿 HK$100 並成功登記積分,即可獲得電子印花一個。會員憑指定電子印花數量可親臨大埔超級城顧客服務中心換領電子優惠券套裝,最高可換領高達 $280 電子優惠券,更可憑消費同時賺取 Point Dollar。

禮遇 3：《1 元招財開年飯》與親友共嚐賀歲美饌

大埔超級城特意推出《 1元招財開年飯》,The Point 會員只需憑消費滿指定金額及預留證,便有機會以 1 元換領《牛角 人氣牛五品盛合》,與摯愛親朋共享佳餚。此外,會員於推廣期內到大埔超級城以電子貨幣消費滿HK$5,000 加 20,000 分,即可換領《翠園 鮑魚.花膠.豐足盆菜》,與家人朋友共度佳節。

新年必到打卡位《福貓團圓慶新年》

今年新年，大埔超級城以「招財富貴貓的聚會」為主題，於佔地逾 1,500 呎的場地精心設計大型農曆新年裝飾。

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乙巳靈蛇新年即將來臨，是時候物色型格利是封，為您的祝福更添精彩！新鴻基地產（簡稱新地）15大商場包括大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及上水新都廣場等，以萌寵界新星柴犬及貓喵為主題，結合藝術、實用兼備等玩味元素，呈獻設計獨特的利是封，讓您的新年祝福更添暖意。

大埔超級城、元朗廣場等《萌寵相框利是封》換領

大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及上水新都廣場等商場，今年推出獨具匠心的《萌寵相框利是封》，設計融合傳統文化和潮流元素， 令人耳目一新。

特色利是封共一式兩款，每款設計各有雙封面構圖，以寵物界大熱柴犬和可愛貓星人為主角，分別變身成為騎著瑞獅的福星柴犬和創富招財貓，襯上另一封面上的祝福語「幸福好年」、「財運齊來」，祝願大家在新一年笑口常開、幸福滿滿、好運財運一齊來！

今年設計最獨特之處就是利是封分為內封和外封，內封印上吉祥動物和祝福語，而外封就可用作流行相框，套在心愛的迷你即影即有照片做裝飾，而外封更留有位置寫上您的心意，讓您為親朋好友送上最真摯的祝福。

即日起，The Point會員於商場內購物消費滿HK$300或以800分即可換領一包《萌寵相框利是封》（一包兩款設計共8個）。（禮品數量有限，換完即止）

TOPick 新聞 送出「大埔超級城呈獻： 安記鮑魚發財全盒+萌寵相框利是封2包」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

*（禮品款式隨機送出，不設挑選及更換）

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條款及細則：

截止日期：1月26日（星期日）（23：59）

公佈得獎：1月27日（星期一）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

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