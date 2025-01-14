旅行必備｜醫生公開旅遊藥包　點名必備10種平安藥　1招不用藥止輕瀉

【旅行／平安藥／腹瀉／水土不服】外出旅遊最怕身體不適，不想掃興就可以參考醫生意見。台灣有醫生列出，自己平日去旅行會帶備哪些平安藥，當中必備止痛藥、感冒藥、胃藥等。如果遇上水土不服又剛好身上無藥，可以參考1招天然KO腹瀉。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁發文，分享自己旅行必備的藥物清單。他習慣每次出遠門旅遊，都會準備一個隨身藥包，應付各種突發狀況。他指，去旅行最怕是吃到不潔的食物導致肚痛腹瀉，加上國外人生路不熟，難找廁所，所以一定會帶備止瀉藥；第二，怕環境和飲食水土不服，會造成過敏，如急性皮膚或食物過敏，因此要帶抗敏感藥。其他藥物，如止暈藥和普通感冒藥都要帶備，以便不時之需。另外，暈眩大多數都是突發性，故帶備止暈藥可以及時緩解不適，盡快求醫；感冒藥、胃藥和止痛藥也是必備。藥物清單如下：

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1. 止瀉藥：膠囊imodium和粉劑舒腹達。

2. 抗過敏藥：短效抗組織胺可以抗食物過敏和蕁麻疹；長效抗組織胺可以治療流鼻涕、鼻塞。

3. 止暈藥：如蒂芬尼朵，預防暈車、暈船、暈眩。

4. 止咳藥：或綜合感冒藥。

5. 化痰藥：化痰發泡錠。

6. 止痛藥：Panadol類，可以止頭痛、退燒。

7. 呼吸道抗生素 ：如阿莫西林。視情況使用，例如咽喉疼痛、膿痰、膿鼻涕。

8. 胃藥：包括質子幫浦阻斷劑、鎂鋁製劑和消脹氣胃藥。並視症狀搭配使用，突然胃痛會先吃短效的胃藥緩解，若胃酸逆流就吃長效的質子阻斷劑。

9. 消化道抗生素：以防食物中毒，急性腹瀉。

10. 益生菌、酵素：消化不良時可以服用。

旅行必備｜據個人需要配備不同藥物

錢政弘續指，除了上述提及的藥物，他會另外帶膠布和溫度計。他亦建議，大家可以民眾可依據身體狀況，自行加減藥物，如軟便藥、安眠藥、整腸藥、氣喘藥、鼻塞噴劑、眼藥水、痱滋膏；同行有小朋友就要將藥丸轉為藥水，喉嚨痛噴劑等。他也提醒，以上清單僅供參考，非醫療建議，處方藥物須經醫師和藥師指示服用。

錢政弘亦提到，旅行期間遇到急性腹瀉時，若身上沒有帶備藥物，可以吃「菠蘿罐頭」，有助殺菌。他解釋，有研究指出，菠蘿中所含「菠蘿酵素」，能阻止大腸桿菌附著於腸壁，減少35至62％細菌毒素的生成。「菠蘿罐頭」除了幫助消化，也具治療細菌性腹瀉的效果，堪稱「天然抗生素」。不過，這只適合在輕症時試試，情況允許仍應就醫找出原因治療。

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