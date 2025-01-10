百佳優惠2025｜百佳超市大派$300優惠券　會員再享高達$100折扣優惠

▲ 百佳超市大派$300優惠券！

【超市優惠/百佳優惠】踏入1月，百佳超級市場及旗下品牌門市及PNS網購率先獻上本年度升級「佳坊會員賞」禮遇，以及每月大派超過$300元電子優惠券，逾400萬會員人人有賞。即睇詳情及最新優惠！

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百佳優惠｜百佳大派$300電子優惠券

農曆新年亦即將到來，相信大家亦準備好採買年貨，百佳及PNS網購呈獻「佳坊會員賞」的1月份禮遇，大派總值超過$300電子優惠券。

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百佳優惠｜易賞錢App會員3大優惠 勁減高達$100

登記成易賞錢App會員，即可享用今年升級的「佳坊會員賞」精彩優惠，購物累積積分更可當錢使或換領禮品。全年於百佳及旗下品牌門市及PNS網購累積消費滿$18,000，或於屈臣氏及豐澤累積消費滿指定金額，即可升級成尊貴VIP會員，享受各項獨家升級優惠及服務。

「佳坊會員賞」部分精彩優惠及禮遇包括：

迎新優惠 新註冊會員均可獲得「迎新優惠」，包括「於門市消費滿$150即減$15」及「首次於PNS 網購購物即享9折」。 成功升級為VIP會員後，首次於門市購物滿$300 ，更可即減$30。 生日禮遇 會員生日當月，即可享「門市消費滿$200減$20」。 VIP會員可享「於門市購物滿$200，即減$100」優惠，到指定門市消費更可獲得精選禮物一份。 免費送貨 會員於門市消費滿$500；VIP會員消費滿$350，即享「免費送貨」服務。

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