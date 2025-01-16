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廿載同深耕 一起啟新程

特約

發布時間： 2025/01/16 17:50

最後更新： 2025/01/16 17:52

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

優秀的品牌，不僅能賦予產品與服務更高的附加價值，更能建立深厚的客戶忠誠度，從而全面提升企業的市場競爭力。香港品牌發展局（品牌局）成立二十年以來，始終秉持「引領工商界立品創名，推動香港成為名牌薈萃之都」的宏大願景，以「領航旗艦」之姿推動香港品牌邁向新高度。

2005年，香港品牌發展局正式成立。

品牌局由香港中華廠商聯合會（廠商會）於2005年牽頭成立，是香港首個專注於品牌發展的非牟利機構。廠商會會長盧金榮表示：「『香港製造』這塊金字招牌，是幾代工業人付出的心血與智慧結晶。這種追求卓越與品質的優良傳統，正是我們成立品牌局的動力所在。我們希望將香港品牌的核心價值發揚光大，並推動工商界建立品牌，轉型升級。」

盧金榮強調品牌須與時並進，持續進步創新。

品牌局主席陳家偉回顧道：「品牌局從無到有，為香港品牌發展奠定了重要基礎，在政策倡議、品牌評審與企業培育等領域開創了多項先河。」自成立以來，品牌局制定了《香港品牌發展策略及行動綱領》，推動了CEPA框架下的商標合作，並倡議「品牌大灣區」和「新質品牌力」，更相繼推出「香港名牌」、「香港服務名牌」、「香港新星品牌」、「香港新星服務品牌」及「香港傑出品牌領袖」等選舉活動，以及「香港名牌標識（TOP嘜）計劃」、「香港製造標識（HK嘜）計劃」和「香港品牌名冊」（Brand HKiD）等品牌獎項及認證體系，成功為香港品牌賦予清晰的定義，獲得廣泛的認可。此外，品牌局亦透過「中小企品牌群策營」、專題講座及企業培訓等多元化活動，幫助企業提升品牌策略能力，為業界注入持續創新的動力。

陳家偉希望業界受《香港．新質品牌力》系列激勵，加入品牌發展的航道。

二十年來，財政司司長多次應邀擔任「品牌選舉」頒獎典禮主禮嘉賓，足見政府對品牌發展的重視。

把握灣區機遇 推動新質發展

面對全球經濟格局迅速變化，香港品牌積極拓展市場版圖，其中超大規模的內銷市場成為了主要目標。陳家偉指出：「根據我們的調查，香港品牌在內地尤其是大灣區消費者心目中，以高品質與良好信譽著稱。港商應抓住這一優勢，開拓更廣闊的發展空間。」多年來，品牌局通過「香港品牌節」和「香港．進．品牌大灣區」等活動，以及推出「香港品牌名冊」（Brand HKiD）登記制度，說好「香港品牌故事」。

「品牌選舉」及「香港名牌標識（TOP嘜）計劃」和「香港製造標識（HK嘜）計劃」等認證體系提高香港品牌認受性。

香港正積極配合中央的新發展理念，培養「新質生產力」，而品牌局亦致力於引領香港企業在品質品牌優勢上作進一步突破。陳家偉強調：「隨着消費需求和價值觀的快速變遷，我們鼓勵業界將創新、科技、數碼化、可持續發展與香港的傳統優勢相結合，融入品牌經營與管理，打造『新質品牌力』。」

品牌局定期舉辦講座，加強香港企業品牌發展的知識。

此外，品牌局亦與廠商會合作推出「ESG約章」及「香港ESG獎」，旨在提升業界對環境、社會及企業管治（ESG）的關注，從而進一步增強香港企業在國際供應鏈中的競爭力。

品牌局與廠商會鼓勵香港品牌與時並進，合辦「ESG約章」和「ESG獎」提升企業ESG表現。

香港品牌的價值彌足珍貴，這不僅是香港工商界的資產，更是以香港所長服務國家所需的重要力量。展望未來，廠商會會長盧金榮表示，廠商會將與品牌局攜手努力，不僅為香港品牌爭取更多保障與更廣闊的發展空間，亦希望通過香港在品牌發展方面的專業知識與經驗，助力內地企業「走出去」。

2024年8月，「香港．進．品牌大灣區」廣州站活動正式展開，助香港品牌進軍大灣區市場。

品牌故事 互勵互勉

經過二十年的深耕細作，香港的傳統與新興品牌已花繁葉茂，成為香港經濟的一道亮麗的風景線。為了讓更多企業從成功經驗中汲取靈感，品牌局即將推出一系列品牌故事專輯與視頻，並計劃於年中輯錄成《香港 ‧ 新質品牌力》電子書，期望這些真實而動人的故事能為業界帶來激勵，助力更多企業在品牌「智勝」發展的征途上揚帆奮進，續寫香港品牌故事的輝煌篇章。

（特約）

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