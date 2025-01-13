長者咭申請2025｜長者咭計劃懶人包　一文盡睇申請手續/所需文件/注意事項

▲ 長者咭計劃懶人包，一文盡睇申請手續、所需文件、注意事項。

【長者咭 / 申請辦法 / 社會福利署】為給長者提供一個普遍獲得承認的年齡證明，社會福利署向65歲或以上香港居民發放長者咭，以便其享用政府部門、公共機構及商號為長者提供的優惠、折扣和優先服務，即睇長者咭計劃申請詳情！

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長者咭申請｜申請資格

凡年滿65歲或以上的香港居民，均符合申請長者咭的資格 (以生日當天計算，如長者9月17日生日，1月1日則未滿65歲)。

長者咭申請｜申請所需文件

已填妥的申請表/網上申請表格；

近半年彩色證件相片（近照）一張，需淨色背景；

有效香港只能身份證副本。

（長者咭是永久有效且毋須更換或更新住址）

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長者咭申請｜申請手續

首次申請費用全免，申請人可選擇下列3種方式提交首次申請：

申請方式 詳情 備註 郵寄申請 凡年滿65歲合資格的申請人只需將申請所需文件，使用印有長者咭辦事處地址之信封寄回；

辦事處在收到所需文件後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭；

申請人亦可在年滿65歲前的60天內以郵寄方式預先遞交申請，辦事處會將申請表及有關文件保存，直至申請人滿65歲的2個工作天前以郵寄方式寄出長者咭。 長者咭辦事處將未能處理以下申請，並會將申請表格及有關文件退回申請人： 申請人遞交申請時距離年滿65歲的日期多於60日；

申請所需文件有遺漏；

郵資不足的信件將不獲接收。 親身申請 申請人亦可選擇帶備上述所需文件於辦公時間內親身到長者咭辦事處申請，辦事處可即日處理其申請。 如由親友前來代辦，則需登記代辦人資料，以作紀錄。 網上申請 申請人亦可選擇使用下方之「香港政府一站通」網頁連結以遞交網上首次申請。

由2023年2月27日起，透過GovHK香港政府一站通遞交長者咭申請(首次申請/補領)，並在申請時選取「需要電子版本長者咭」的人士，除獲得實體卡外，將透過其提供的電郵地址同時獲得電子版本長者咭。

申請人如已年滿65歲(以生日當天計算)，長者咭辦事處會在收到申請後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。

快將年滿65歲的申請人，可在年滿65歲前的60天內，以網上方式預先遞交申請。本辦事處會將申請表及有關文件保存，直至申請人滿65歲的2個工作天前以郵寄方式寄出長者咭。

▲ 申請人首次申請費用全免。（資料圖片）

補領申請申請人需預備申請所需文件及繳交25元補領費用，以下列其中一種方式提交補領申請：

補領地點 繳交補領費用方法 所需時間 備註 郵寄申請 不適用 支票／銀行本票（支票抬頭請寫上「香港特別行政區政府」） 辦事處會在收到申請後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。 使用印有長者咭辦事處地址之信封寄回。 親身申請 長者咭辦事處 現金或支票／銀行本票／轉數快 辦事處可即日處理其申請。 / 親身申請（其他服務中心） 長者咭補領費繳費地點 現金或支票／銀行本票／轉數快 有關辦事處會將其補領申請轉交到長者咭辦事處，本辦事處會在收到申請後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭予申請人。 如親友前來本辦事處或長者咭補領費繳費地點代辦補領，則需登記代辦人資料，以作紀錄。 「香港政府一站通」網上申請 網上申請表格 只接受以信用卡或轉數快支付 詳情請參考網上申請表格連結。 申請人請核實是否需要補領。

長者咭申請｜申請表派發

申請表格及預印地址的信封由社署轄下長者咭辦事處、各區福利辦事處、社會保障辦事處、各區綜合家庭服務中心、民政事務處諮詢服務中心、各區長者地區中心及長者鄰舍中心派發。

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